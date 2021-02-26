【本報訊】美國十年期國債孳息率周四升至一年高位，突破1.6厘並超越標普500指數平均股息率1.5厘，觸發環球股市下挫。科技股成主要掟貨對象，納指周四收市勁挫3.5%。昨日港股亦瀉1,093點，收報28980點，失守二萬九關，科技五強「ATMXJ」跌幅達4%至8%；恒生科指大跌5.7%，收報8954點。

美國十年期債息周四高見1.6085厘，昨晚略為回吐，報1.482厘，惟納指早段仍跌0.25%，報13086點；道指則跌0.93%，報31110；標指報3813點，跌0.42％。

標普500股息率相對於美債孳息率的優勢已削弱，為全球風險資產敲響警號。綜合市場分析，美債息上升有兩個主要原因。第一，聯儲局印鈔令通脹預期升溫；第二，市場料美國通過1.9萬億美元刺激經濟方案後，需透過加碼發債來買單，國債供應增加，將推低債價、令孳息率上升。

事實上，美債孳息的升跌與科技股走勢息息相關。聯儲局去年3月宣佈無限量寬，及後市場風險胃納上升，資金由債市轉入股市，代表無風險利率的十年期美債孳息率由去年8月的0.5厘逐步攀升。至最近債息升至明顯高於1厘水平，資金成本上升之下，融資買入估值已見非常高昂的股票，長遠已近無利可圖，尤以科技股為甚，令資金轉炒估值較低廉的舊經濟股。

恒生科指高位回落19%

美股科技龍頭「FAANG」於周四跌幅介乎1%至3%外，昨日韓股三星及台股台積電分別跌3.3%及4.6%。本港科技股龍頭則以美團（3690）最傷，急挫8.2%，以全日最低位340元收市。恒生科指於2月份大玩過山車，月內曾見11001點，為指數推出後新高，惟以昨日收市計，已由高位回落18.6%。

其他風險資產沽壓同樣沉重。Grayscale Bitcoin Trust（GBTC）本周已暴跌兩成，超過比特幣13%的跌幅。GBTC相對於標的資產的大幅溢價已消失無蹤，彭博數據顯示，周三收市價格較標的資產低0.7%，為自2017年3月以來首次出現折讓。Bitcoin價格同見下跌，截至昨晚9時，報46,425美元，跌逾8%。

雷賢達：債息升勢已確立

「基金教父」雷賢達表示，儲局早前表明無意改變寬鬆的貨幣政策，惟當局看法一向滯後於市場，加上市場並非如此解讀，故率先沽出估值高的科技股。他指，十年期美債息的上升趨勢已確立，「未必一下子升至2厘，或需時一至兩年達標，但停於1.6厘水平機會不大」；並認為除非科技股盈利大升，否則股價短期跌多過升，前景不明朗，「可能跌跌下會見反彈，但新經濟股好似過去兩年領升大市的機會好細，取以代之的是舊經濟股，相關股份受債息上升的影響較輕微，走勢將反覆向上」。

東亞銀行財富管理部首席投資策略師李振豪就指，科技股年初時已升幅驚人，於高位遇見大阻力，如今再面對債息持續上升，便加速資金輪動；若儲局官員能向市場加派「定心丸」，將支持大市企穩。