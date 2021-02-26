相信各位車主近日應該怨聲載道，除了因為警察抄牌越來越癲，預算抄牌超過10億，加上政府大幅增加牌照費用，令養車成本不斷增加，最重要是油價「有加無減」，簡直令各位車主天怒人怨，想同燃油車說再見。如果大家仍記得，去年3月油價崩盤以來，已經反彈200%以上，市場甚至部份機構都開始關注油價升破100美元的可能性。筆者只可以說未來20年時間，油價只會越升越高，但20年過後，恐怕是另一翻景象。

近期原油市場的交易火熱，使機構們對油市前景充滿信心。有機構樂觀預計，國際油價有望在明年年底重返100美元。阿塞拜疆的分析機構Socar Trading SA預計，布倫特原油價格可能在未來18至24個月重回三位數。美國銀行也持有類似觀點，該行認為隨着基本面改善、全球經濟刺激措施的推出，未來幾年布倫特原油價格可能會突破100美元。

另外，市場看好油價不無道理，因為全球石油或現供應不足。未來油價的命運取決於石油輸出國組織（OPEC），尤其是沙特阿拉伯，影響供應的變量還包括伊朗重返世界石油市場，以及美國和俄羅斯等產油大國的整體產量，一般來看後者的產量數據相對穩定可測，但今後一兩年全球石油供應不足也有可能出現，這也是當初沙特阿拉伯決定自動減產100萬桶，以備不時之需的主要原因。根據國際能源機構預測，如果全球石油投資在未來五年保持在2020年水平，那麼到2025年石油整體供應水平將每日減少近900萬桶，相反全球石油需求預計到2022年將回升至每日1億桶以上，供應缺口將增大，因此石油和其他大宗商品市場必然呈現周期性復蘇。

而說起石油，大多數人會聯想到汽車、飛機等交通工具的燃油，這個應該沒有懸念，而且消耗了大部份的石油。72%的石油用於製成各種燃油，包括汽車上的柴油、汽油，飛機、輪船等交通工具使用的燃油。所以，一旦油價繼續向上，一定會影響交通工具的價格，以及駕駛人士的養車成本。

2024至2043年將會進入九運，屬火，火的特性為急進、向上、猛烈，火的代表行業有天然資源、能源，例如石油、天然氣等。另外，電腦、電子、電力及科技的五行同屬火，故此於九運期間上述的行業將會大放異彩，發展得越趨蓬勃。

不過2044至2063年將會進入上元一運，屬水，所有在九運當旺的行業及資源將會大受打擊，原因是水火相沖，石油、化石燃料等發展將會放慢，甚至有機會被淘汰。加上，社會對於環保越來越重視，石油始終會排放大量污染物，加上對土地、空氣、水和氣候都會造成嚴重破壞和深遠影響，相信到時油價會出現大逆轉，最後20年的光輝時刻將會暫時成為歷史。

其實世界各地已經不斷尋找其他替代石油的再生能源，以免過份依賴及破壞環境。簡單如香港為例，《財政預算案》指，電動車普及化路線圖報告下月公佈，主要措施包括2035年或之前停止新登記燃油私家車、擴展電動車充電網絡等，這政策大方向是為了壓抑私家車增長，同時迎合全球趨勢，鼓勵使用電動車和其他新能源汽車。所以，在供求理論下，市場對燃油需求會越來越低，而油價亦只會成正比向下。

未來20年時間，屬火的行業及板塊都會大放異彩，電力同樣屬火，石油也屬火，但再過多20年，兩者同樣受到打擊，但你猜哪一樣會首先失勢又或者被淘汰？

白雪

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