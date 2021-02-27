二手樓市氣氛活躍，祥益地產區域董事袁思賢表示，屯門時代廣場E座高層5室，實用面積272方呎，兩房間隔，最新以468萬元成交，呎價見17,206元，屬屋苑同類型單位不足一年再度破頂成交。

對上同類單位最貴在去年6月以450萬元售出，呎價16,555元，是次推高4%。原業主在2017年以360萬元購入單位，4年獲利108萬元，單位升值3成。

將軍澳新都城兩房690萬沽

港置劉浩勤表示，將軍澳新都城二期6座高層F室，實用面積364方呎，兩房戶，向西南望園景，最新以690萬元成交，呎價18,956元。原業主早於2008年購入單位，當時買入價218萬元，是次轉手賺472萬元，升值2倍。

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