近年，當中學新學年開學，一些學校會為學生強制驗毒，這措施特別觸動我內心深處，因為自己對毒品的禍害有着比一般人有更深層的體會。

1970年，在我居住的廉租屋邨，有着一大班黑社會活躍份子，他們透過販賣毒品而獲取大量金錢。他們為了要越賺越多，所以常常引誘一些小學四、五、六年級的同學免費試食；我也曾經在小學六年級時，聯同數位同學嘗試人生中的第一口毒品（當時最流行的是叫「白粉」，可幸得上天的眷顧，當我食第二口時已即時有嘔吐的反應，幸運地使我遠離「白粉」。

然而。我其中一位好同學因吸食過量毒品，而在小學六年級已摧毀了自己的生命；另兩位同學，偉倫及Raymond卻沒有我這麽幸運，他們其中一位在三十幾歲時已去世，而另一位則失去聯絡。因此每當我看到電視或報章上報道有關現時青少年、學生們有關吸食丸仔、K仔、海洛英或冰毒時，每一次都很痛心。

在六、七十年代，「白粉」是一個很昂貴的毒品，而吸食的地點，大多是隱蔽的地方，因癮君子們都怕被人看見發現。隨着時代不同，現今青少年轉而吸食丸仔、K仔或其它軟性毒品；在價錢方面亦較便宜，報道指出，現在學生只需要節省午飯錢，凑夠100元已可以購買一包軟性毒品，並在校內與同學們一齊吸食。

為甚麼青少年們能那麽容易接觸到毒品，除了現在的毒品比較便宜之外，也可能現今社會物質比較富裕，青少年們現今沒有經歷過六、七十年代的艱苦，不需負擔家庭財政等，人生也缺少了一些目標，時而迷網，時而失落，而更多時需要「埋堆」，三五成群在一起，才感覺到有安全感或存在感。當其中一兩位學壞的青少年開始吸毒，往往就會鼓動身旁朋友們同時吸食毒品，尋找那「一刻的歡樂」。

其實吸食毒品，對身體有着嚴重性的傷害，如胸口痛、發熱、血壓高、心跳加速及不規律、皮膚疹、幻覺及有被迫害的感覺、性情大變、煩躁不安、失眠、食慾不振、頭痛、出冷汗、脈搏微弱、急促震顫、眩暈、肌肉抽痛、極度激動不安……不及時糾正，遠離毒品，人生便會踏上不歸路！

吳明德

資深銀行家，現職大學客座副教授

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