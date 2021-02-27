比特幣價格隨環球股市一齊下跌，過去一周大跌20%，這是自去年3月疫情環球爆發後，最大單周跌幅；彭博追蹤加密貨幣的Galaxy Crypto Index，本周亦錄23%的跌幅。

周五（26日）比特幣價格最多跌至45,000美元以下，目前最新回升至47,500美元水平。

OANDA歐洲高級分析師Craig Erlam表示，比特幣早成為一個荒謬的超買市場，但相信不久後將會再次出現；新加坡加密貨幣交易所Luno亞太區負責人Vijay Ayyar表示，股市陷調整後，加密貨幣亦緊隨其後，由於美元走強，這將是一個很好的預測後市走勢的指標。美元指數最新報90.947。

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