道瓊斯財經新聞周五引述消息人士指，拜登政府計畫延續特朗普對付中國科技企業的政策，允許美國商務部自下個月開始，對威脅到國家安全的中國企業實施交易禁令。納斯達克中國金龍指數連跌5日下跌，一周累跌11.2%，創下2008年以來最大單周跌幅。

去年11月特朗普政府公佈，為了確保美國科技供應鏈穩定，提出商務部可禁止任何威脅國家安全的科技商業交易，針對的包括來自中國的科技公司、通訊業、金融業，甚至其他產業。

不過，美國業界對這禁令都有異議，認為這將阻礙創新，傷害行業競爭。美國昨日再有多個消息指，拜登上任後雖重新審視對中國的政策，但就科技禁令將會如期通過，因為白宮不想外界以為新政府對中國的政策轉軟弱，令人接收錯誤訊息。

美國上市的中概股昨日普遍繼續下跌，反映中資表現的納斯達克中國金龍指數，再錄1.5%下跌，連續5日下跌，累積一周跌11.2%，創下2008年以來最大單周跌幅。

白宮對科技禁令消息未作回覆，但美國商務部發言人指，當局將繼續接收公眾諮詢，禁令將在3月22日會有最終定案。

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