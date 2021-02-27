中國自古為天朝大國，鄰國番邦年年進貢膜拜，可是百年積弱，誤入歧途，日本、韓國、台灣、香港、新加坡，全都早已超越強國成為發達地區，惟有中國仍要獨自開趴慶祝甚麼「全國脫貧攻堅表彰大會」。

中國人自尊心比天高，無人膜拜，就自製膜拜。為了民族復興的偉大事業，去年曾以戰狼外交打天下，可是不得要領，近期就想出一招「殺敵八百，自損一千」的排外新政，最新就禁運你個台灣菠蘿，等全中國人都無得食你菠蘿，問你怕未？

繼澳洲煤炭短缺捱凍、新年無Tasmania車厘子、澳洲龍蝦吃，現在就連台灣菠蘿都禁入口，讓外國人知道失去中國市場的痛苦。

有內地網民非常高興，直斥台積電停供應晶片給華為，中國就禁你個菠蘿，直至台灣就範放棄台獨為止；又有人嘲笑台灣人自食其果，之後餐餐食菠蘿好了。

中共這招禁運真的很成功，又再成功鼓動內地人民族團結，一致排外，甚至無端端可陷外國產品於不義，外國煤質量差、車厘子又難食、菠蘿又有蟲，總之敵人亡我之心不死。這招甚至可以團結外國人，例如當日澳洲龍蝦滯銷，澳洲人就發起自己龍蝦自己吃，現時除了台商大手掃菠蘿，就連香港黃店都加入救台灣，成功促進港台一家親。

George Orwell《動物農莊》一班豬領導的自製外敵策略，雖然用了一百次，一百次都無發現敵人，但對某些村民來說，再用一千次，次次都相當有效。

香港官員都緊跟長官意志，最近波叔藉加三成股票印花稅，「稅收100億，股市蒸發萬億」，以示向國家致敬。所有人都嘲笑波叔戇居，其實他才最聰明，就像中國人不買你個菠蘿，台灣人才會珍惜中國的偉大，放棄台獨；如今北水水退，股民是不是非常期待北水回歸，撐起港股呢？

程凱

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