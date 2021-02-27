自本月中新「亞洲樓王」以呎價13.6萬元登頂之後，本港新盤市場頓變異常亢奮，幾乎每日都有動輒過億元的豪宅成交，連以往交投甚緩慢的「山旮旯」屯門掃管笏，亦有洋房錄破頂交投。萬科（香港）旗下已屆現樓的上源首間洋房以5,380萬元售出，創出項目成交價新高紀錄。

萬科香港執行董事周銘禧表示，上源今日售出首間洋房大宅，為17號屋，樓高3層，實用面積2,762方呎，連816方呎花園及500方呎天台，採四套房間隔，屬示範單位，最新以5,380萬元售出，成交價創項目新高，呎價19,479元。對上紀錄為今年1月以3,343.3萬元售出1A座花園複式B室，實用面積2,193方呎，呎價15,245元。

周銘禧指，上源自2021年起，連同今日的洋房已錄得10宗成交，套現近2億元，其中4宗更為特色戶成交，當中包括兩個複式地下花園戶，每戶價值逾3,200萬元。

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