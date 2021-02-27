香港又有小金庫再被內地看中，在經濟下行之際，香港人的強積金即將會迎來新玩法：投資A股。

去年11月，強積金成立20周年之際，財庫局局長許正宇宣佈滬深交易所已納入積金局核准證券交易所，不夠一個季度，今年2月底就有內媒報道香港積金局正與內地監管機構商議，希望把上海及深圳交易所的股票加入強積金投資組合。

官方當然會告訴你，選擇多了，對市民來說是一件好事，不過換個角度思考，這無疑相當於打開缺口，變相有機會把香港股市的錢抽走，去托內地股市。

事實上，A股估值一向比較瘋狂，簡單看看滬深300幾隻十大權重股的歷史市盈率，貴州茅台59倍、五糧液56倍、恒瑞醫藥93倍、中國中免168倍，相比香港騰訊（700）的46倍、友邦（1299）的27倍，恐怖得多，意味香港人的血汗錢送到A股買貴貨。

根據積金局的數據，截至2020年9月，強積金的規模達1.02萬億元，而潛在會流入A股市場的「股票基金」及「混合資產基金」，則分別有大約3,529億元及3,293億元，難怪讓內地垂涎欲滴，請君入甕。

專欄作家文濤曾質疑過：「許正宇提過強積金計劃目前『已有一定程度』投資於內地的A股，截至今年9月30日佔強積金總資產1.12%，約110多億港元。其實約1%的佔比，在近5年都未有太大改變，以往正正就是只有1%投資於A股，才被視為需求不大，而毋需把內地交易所納入名單。現在這1%，卻被視為有需求了，準則何在？」

更值得關注的是，內地一直實施外滙管制，一旦強積金可以買A股，積金局不能無視箇中贖回難度，因為當局曾在2017年9月也回應過「資金能否自由高度進出將是一個必要條件」，現時客觀環境沒有大改變下，縱使有滬股通和深股通擴容、國際大型指數納入A股，中國對外滙管制依然嚴苛，作為香港人，真的有信心把辛苦供款得來的強積金自願送中，冒上一去無回頭的風險嗎？

十一少

http://fb.com/11mister

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！