來到英國買了車，已很少叫Uber，很多優惠卷都過了期。反過來，有沒有機會由demand變成supply？本來也有可能，最近卻出現了變數。

英國最高法院就一群司機與Uber長達5年的訴訟作出裁決，司機可獲得法定勞工權益，包括最低工資、有薪假期等褔利。

雖然Uber馬上聲明判決僅限於涉訟的少數司機，對其他司機暫不構成影響。但要知道，Uber類似的訴訟，在英國還有大大小小近1000宗左右。

換言之，此先例一出，已為全職Uber司機打開缺口。縱使Uber千萬個不情願，亦需尊重法院裁決，給予旗下全職司機更多保障。

有人認為，由於英國最高法院有終審權，此例開後，Uber商業模式已分崩離析 - 至少在英國玩完 - 還會牽連其他的零工經濟（Gig Economy）行業。

在Uber以外，英國Gig Economy公司亦包括Deliveroo、Pimlico Plumbers、Taskrabbit等等。若問到，這是Gig economy末日嗎？我認為未必，但可以肯定成本上升無可避免，商業模式也需要調整。

調整方向很有可能是Gig economy和僱員關係的混合體。畢竟作為平台，不管物流或專業服務，若要維持服務水平，都不可能單靠業餘「炒散」。

英國最高法院對於「自僱」和「員工」的定義，最主要分野在於員工即使不願意工作，也沒有權利向僱主「說不」。相反，自僱者若不願意，可以拒絕客戶要求，「有得揀，先至係老闆」。箇中最大啟示，我認為是「等價交換」：追求保障，自然要犧牲若干自由；追求自由，則需以收入保障作代價。

零工平台初衷毫無疑問是好的，尤其是對於一心炒散的工作者。問題出在，對於全職工作者而言，平台無了期抽佣，以及工作保障不足，構成無可避免的矛盾。類似情況也出現在Amazon身上，也由於長尾的全職網店，渴望經營自己客戶關係，於是才有Shopify堀起。

而我始終相信，零工大台都不會倒下，但未來會出現更多工具及計劃，幫助專業工作者以自僱方式創業。這也是我跟拍檔們，深信英國的創業孵化器大有作為的原因。

尹思哲

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