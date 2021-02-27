確實，這句標題很老套，亦有些冷嘲熱諷。過去一星期內，無數「股神」由天堂跌落凡間，今年甚至數個月間賬面富貴如浮雲般消失，部份用槓桿孖展更輸得焦頭爛額。很多人輸錢總愛找藉口，今次矛頭直指美國債息急升，十年期債息短短一個月間由不足一厘衝上厘半，通脹憂慮致資金外逃。

十年期美債息，一直被全球視為零風險回報指標。三年前息率是三厘，去年初爆武肺前夕仍處2厘水平，疫情爆發致儲局開出無上限量寬放水支票，令十年債孳息去年中跌至0.5厘低位。隨住疫苗發揮成效及各國重啟經濟，市場開始炒作經濟復蘇及通脹重燃，致債息上揚。如果說今年債息急升異常，難道去年超低息是正常嗎？今年債息回升，只是將去年「極不尋常」的狀況修正過來，談不上是股市黑天鵝。

同樣原因，去年低息關係令資金湧入股市，科技股由去月三月低位，相繼反彈一倍以上，美團（3690）、比亞迪（1211）股價近月高位較去年3月升逾五倍、小米（1810）亦升反彈三倍。公司實際業績沒有太大改變，股價卻十級跳，就連PE估值已經50倍、齋買水的農夫山泉上市後可以倍升，市值近六千億與港交所相若。仍處虧損、成為新股王的快手（1024），更晉身十大港股，市值1.2萬億元，等於一間滙控加上恒生（011）。

很多投資者知道，這些股份估值是不合理、是有泡沫，但心態上總相信自己不是最後一個接火棒的人，可以在最後一刻逃出。無論討論區或連登，不少網友操作上是股神上身，今日買、明日沽，然後後悔沽早了，追入後再沽，然後遇上跌市就孖展加倉，務求盡快追回損失。大牛市下，這種病態操作當然沒問題，依然可以賺錢，但一旦市況逆轉，賺賺埋埋的金額，最終被斬倉或止蝕輸突。

由附表發現，近日高位調整較大股份，絕大部分就是累積升幅較多的熱炒股，升得越急、跌得越快，散戶可能去年中已積極重投股市，但注碼往往是今年「晒冷式」加大，由半信半疑到全家總動員，結果一個所謂「債息浪」，已經令無數新手及老手由贏到開巷，打回原形成老散。

正如上周最後一句所講，笑到最後，不是眼光，而是心態。如果大家這陣子黑過墨汁，不如收手刪APP瞓覺，並認真檢視風險管理態度。至於牛市已死嗎，個人認為未完。但以下幾句形容牛市周期的發展，大家不妨參考。

牛市總是

在絕望中誕生，

在懷疑中成長，

在憧憬中成熟，

在狂歡之中見頂，

並在希望中幻滅。

P.S.統計40間目前港股市值最大股份，主要賺港人錢的只有4間，排12的友邦（1299）、排17位的滙豐、排21位的港交所（388）及37位的新地（016）。首富李嘉誠旗下長和（001），市值2,260億元，排名只是64。附表有數間，我深信未來一兩年，股價市值會跌超過五成，大家不妨猜猜，明年這個時候再一次重溫及檢閱。

股榮

https://mewe.com/p/stockwing

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