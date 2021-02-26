移民分析個案︰

李先生 32歲 李太太 33歲

財務背景︰

李先生從事I.T.，太太從事銀行工作，二人月入合共9.5萬元，二人打算在今年6月前一家以BNO簽證移居英國。資產方面，他們一家持有現金約200萬元；已在英國開設離岸戶口，並存入3萬鎊；強積金合共約40萬。

保險共有3份︰李生有一份25年期的人壽，年供約1.15萬港元，已供兩年；另外他亦有一份30年期的危疾， 年供約1.15萬港元，已供5年，極低儲蓄成份，總保額大約100萬港元；至於李太就有一份醫療保險，需要逐年續保，年供6,600港元，只包亞洲區，需付2.5萬港元墊底費，每年保額200萬港元。

以家庭收入每月9.5萬元計，李先生與太太早前已賣樓，生活開支包括租金1.3萬元、伙食費1萬元、保險月供2500元、交通費用2,000元、供養父母6,000元，雜項支出約1.1萬元，月儲5萬元。

理財目標︰

理財目標是希望移居英國3年後，有能力可以承造按揭，買入約 50萬英鎊物業，亦預計不會生小朋友，目前香港公司會以包工形式聘請李生，所以不太擔心收入問題。若日後前往英國李生預計自己每月收入約5.5萬港元，太太則辭職過去英國。他預計每月支出約3.5萬港元，包括住屋租金1.5萬元﹑伙食費用1萬元﹑交通費及供養父母各自5,000元。

李生最大的考慮是香港公司在英國沒有設立分公司，日後收入不知如何交稅？另外保險方面，想保留人壽，但危疾及醫療不知是否需要保留？以及移英後，3年內在英國的置業方案。

撰文：移民救兵團隊

香港財務策劃師學會主席 李澄幸

Smart2Go 英國置業助理 葉永鏗

鳴謝：Dr. Laura Sant.提供基礎的稅務意見

首先，關於稅務問題，李先生將會在英國遙距完成工作，但在香港出糧。籠統一點來說，一個年度內在英國居住超過183天，就會成為英國的稅務居民，其本地及海外收入所得均需要報稅。換言之，李先生雖然不擔心找工作的問題，不過仍然需要關注「稅後收入」。假設李先生的全年入息是港幣66萬，折合約英鎊6.2萬，按現時的免稅額計算，每月的「稅後收入」約英鎊4,141，足夠應付預計的每月支出，不過可以儲蓄的錢肯定比香港少了很多，而以上的可能都會關係到英國的置業計劃。

關於置業方面，首先是按揭的問題。在英國，自住按揭普遍息率較投資的低，但要求甚多，一般最少要在英國住滿一年，甚至乎三年，且在英國有工作收入證明及課稅記錄。工作收入必需以英鎊出糧，而且需要擁有英國本地銀行的戶口，剛到英國，最高額度亦只有大約年薪的4.5倍。如果在英國本地沒有穩定的收入，最好是預算以「Full pay」買入自住樓，針對這點而言，李先生應該與公司協商，以英鎊出糧至李先生本人的英國戶口，或對於申請按揭會比較有利，但相關的報稅事宜，建議委託稅務顧問進行諮詢和處理。

雖然李先生仍然有香港的工作，不過依然是建議根據工種來考慮英國的落腳地點。IT工種繁多，很難一概而論，不過金融科技為主可考慮倫敦、愛丁堡、伯明翰、北愛爾蘭的貝爾法斯特，而產品研發的話可考慮倫敦，雷丁和布里斯托爾（創業為主）。假設在倫敦落腳，一開始以工作通勤為首要考慮，建議搵Tube站附近的單位租住，市中心Zone 1 也有不少兩房單位供考慮。如想住近一點，又有泰晤士河景致，東面可重點留意 Limehouse、Wapping；南面可考慮Clapham、Putney、西面則可考慮Shepherds Bush；北面可考慮Camden再北少少的Kentish Town，每月租金約1.3萬至1.4萬港元，已可租住質素不錯的一房單位。

置業選擇方面，50萬英鎊的選擇非常多，如果單靠先生申請自住按揭，由於因年薪及Credit Score所限，故首期需要更多，最少約20萬英鎊。以現時的資金配合未來3年的儲蓄，置業不是問題，惟可以考慮分階段兌換更多的英鎊。

最後是保險的問題，一般來說，人壽和危疾保險環球的通用性較大，的確可以考慮先保留。不過，醫療保險方面，通常有地域限制，一般有所謂的「地域調整因素」，註明「亞洲版」顧名思義適用於亞洲，以上均有機會令外地的醫療費賠償被打折扣。值得一提的是，不要看名字選擇保險，不要以為買了一份「全球版」後，長期居留在外地都適用，當你的身份有所改變，不再是居住在香港，保障內容同樣有機會改變，視乎不同公司不同產品的條款而定。總之，有意移民的朋友，緊記必須向保險公司申報。

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