【本報訊】環球科技股慘遭掟散，加上A股等外圍股市暴挫，港股昨急瀉1,093點至28980點，成交額達3,202億元，是史上次高。總括2月表現，恒指累升696點。耀才證券研究部總監植耀輝認為，現時未能確定大市轉勢，但31000點明顯有阻力，3月份屬上落市居多。

逾27億北水流出港交所

恒指昨失守二萬九關口，北水也現沽貨現象，淨流出75.95億元，其中港交所（388）成最大提款機，淨流出27.05億元，相比隨後的美團（3690）為12.14億元，多逾一倍，反而中小股較吸引北水，九毛九（9922）最受追捧，獲淨流入4.23億元。

A股方面，反而有多個舊經濟板塊出現跌勢，包括地產、煤炭和金屬資源行業等，其中股王貴州茅台跌1.27%至2,122.78元人民幣，強勢股寧德時代插4.4%至322.23元人民幣。上證綜指跌2.12%至3509點，深成指跌2.17%至14507點。

回顧港股2月表現，植耀輝分析指與1月相若，都是先衝高後回落格局，本月回落與美債孳息率急抽有關，但認為跌勢過大，更似是早前港股升幅太多，借消息大震盪，因此要說轉勢屬言之尚早，仍需時間觀察，料恒指3月份較大機會在28000點至31000點之間上落，即使要在業績期選股，宜從騰訊（700）等優質藍籌股入手，二線的心動（2400）和微盟（2013）則應避免沾手。