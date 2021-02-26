【本報訊】遊戲驛站GameStop（GME）更換高層，令股價再度翻炒，及後升勢回軟，昨晚盤前仍有約17%升幅。早前Reddit散戶買爆GME，令沽空機構香櫞（Citron）敗走，惟香櫞最新發報告向GME送出錦囊，認為GME應該收購電子競技娛樂（Esports Entertainment，GMBL），以維持股價於高水平。

香櫞發表的報告指，GME收購電子競技娛樂，既可擺脫長期下行的零售業務，又可以透過客戶數據庫獲利，亦可以掌握消費者最愛的遊戲與博弈，以改變其現時營運情況；香櫞予GMBL每股50美元目標價。報告刺激GMBL股價大升，一度達24.48美元歷史新高，至昨晚盤前升近2%，見18.88美元。

字節跳動付7.2億和解費

另外，北京字節跳動就一些TikTok美國用家指程式侵犯私隱而提出的集體索償，經一年多的法律程序後，同意支付9,200萬美元（約7.2億港元）作和解，但仍待當地法院批准。原訟方稱TikTok程式「入侵用戶的電子裝備，搜集大量私人數據」，目的為插播廣告、牟利及其他用途。TikTok發言人指，雖然不同意索償理據，「但與其進行漫長的訴訟，我們寧可集中精力建設安全而快樂的TikTok社群體驗」。