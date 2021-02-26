【本報訊】鄭家純家族旗下新世界（017）及新創建（659）公佈截至去年12月底止半年業績；而長和系業績則由和電（215）拉開序幕，雖然盈利倒退，但派息有驚喜。

新世界方面，中期營業額達355.77億元，增長9.6%，股東應佔溢利跌0.4%至10.13億元，若不包括投資物業公平值變動，基本溢利按年跌5%至37.19億元，派中期息0.56元，與去年相同。

集團年初至今，香港應佔物業合同銷售約263億元，內地物業合同銷售金額約112億元人民幣，另在本財年至今已累售128億元非核心資產，預料全年將達130億至150億元。執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，中期業績好過預期，未來會於大灣區一線城市擴充地皮，以及藉收購醫療、養老、物流及新經濟資產，強化現有的產業生態圈。

新創建方面，上半年持續經營業務營業額增26.1%，至142.33億元，持續經營業務純利為5.4億元，按年跌58%，宣派中期股息每股0.29港元不變。行政總裁馬紹祥指，富通保險已準備向銀保監提出申請內地保險牌照，同時期望保留充裕現金投資新項目，並維持漸進的股息政策。

執行董事何智恒補充，集團將尋求優質的物流及道路項目，未來半年亦會持續檢視非核心資產，為股東帶來更多回報。

和電末期息增近四成

另外，和電去年業績受疫情影響，導致漫遊服務收益下跌一半，令營業額下降18.6%至45.45億港元，盈利降14.7%至3.65億元，每股盈利7.49仙，但末期息增38.9%至5.21仙，全年派息則增12.1%至7.49仙。