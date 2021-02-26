【本報訊】西南九龍海濱新盤Grand Victoria位於「長沙灣地王」，該地2017年以172億元售出，每呎地價高達1.78萬元。項目近日批出預售樓花同意書，部署3月開賣。

由會德豐、信置（083）、嘉華（173）、世茂（813）及爪哇（251）五家發展商聯手的西南九龍Grand Victoria，昨公佈中文名為維港滙，全盤有1,437伙，分三期發展，一期為維港滙I ，共有524伙，間隔由開放式至四房，另備特色戶。

會德豐常務董事黃光耀表示，項目定價參考同區一線住宅項目，以及九龍站上蓋成交價。他認為，西九龍已一段時間無新盤推售，累積了不少購買力，將分階段推售。

匯璽再錄撻定 沒收近170萬

Grand Victoria推盤前夕，鄰近的新地（016）南昌站匯璽昨連沽3伙，吸金約1.78億元。成交冊顯示，最貴一伙是日鑽匯6樓B室，面積1,624方呎三房雙套房戶，成交價3,870.48萬元，呎價23,833元，合計1.78億元。

那邊發展商正部署推盤，那邊卻有人撻定。匯璽II 3B座51樓G室，面積349方呎一房戶，原於2017年以698萬元沽出，呎價2萬元，買家選用建期付款，料已付15%定金，交易日前終止，損失近105萬元。而8座11樓E室，面積267方呎開放式，2019年以624萬沽出，呎價23,385元，撻定料損失62.4萬元。

同系何文田豪宅盤天鑄7座28及29樓複式A室，面積2,373方呎，連670方呎平台，採五房雙套房間隔。昨日以接近1.6億元沽出，呎價達6.7萬元，為項目逾一年來再錄一手成交；採用150天成交，成交後可享10.5%回贈，扣除後樓價1.423億元，呎價近6萬元。

百利保（617）等的沙田九肚富豪．山峯昨沽22號屋，樓高3層，面積3,026方呎，四套房間隔，連花園2,168方呎及天台585方呎，成交價逾1.18億元，創項目新高；呎價3.9萬元亦創項目洋房新高。