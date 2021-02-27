泰禾人壽賣盤失敗兼停新生意，印證本總裁過去一年接連踢爆這間公司種種問題的判斷，意外地卻帶出中國平保（2318）在發展香港業務的進退失據，而這件事除了是高層人事接連「背叛」外，更大威脅是來自進擊的友邦（1299）。

平保人事動盪需於2019年說起，有平保「第二把交椅」之稱的李源祥，2019年底突然宣佈離任兼過檔中國生意越做越大的友邦，可以說是平保放棄進軍香港的前因。去年紅褲子出身、任職28年的前副董事長、執行董事任匯川去年中離任兼過檔騰訊（700），亦反映平保或出現人事問題。

平保過去發展香港壽險業務大計一直由新加坡籍李源祥打骰，基本上他是公司內最熟悉保險兼最具國際視野人物——曾在新加坡金管局任職深知監管邏輯，下海出任保險公司要職，2004年轉投平保打江山，在擴展業務上有重大貢獻，搞政府關係左右逢源。

李源祥離開後，較常代表平保講話的除了是本身首席財務官姚波後，更多的是與李源祥同屬新加坡籍的陳心穎。她與李源祥同樣擁有極高學歷，履歷非常好，深得喜愛聘用具國際背景的創辦人馬明哲喜愛，唯一她是諮詢公司McKinsey出身，不是不厲害，但策略味較重，內部有人擔憂她過於「紙上談兵」。

而且陳心穎專長是金融科技，內部人士都認為若果要落手落腳發展bread and butter的壽險業務，甚至與內地中銀保監溝通，她對比李源祥甚有距離，亦難怪她接手籌辦香港壽險公司成立工作時很快便決定放棄。而陳心穎更擔心的是李源祥領導下的友邦氣勢如虹，在拓展中國業務過關斬將。

友邦去年6月宣佈成立中國第一間外資獨資壽險子公司，7月已得到營運牌照，以中國政府行政速度而言可謂極快。友邦過去亦沒有急於大肆擴展中國，重點城池逐個攻破。李源祥曾指，未來集中在10至12個最重要省份，例如四川、湖南、湖北等，部分省份人口等同一個中等國家，有相當大的機遇。

對於一間曾掛着「America」名的公司而言，友邦在中國發展可謂奇迹，低調避開政治漩渦，專心致志壽險業務，心無旁鶩不會突然搞銀行、P2P貸款平台、周邊業務，集中擴大銷售團隊，極力提升人員生產力，在內地混得非常熟爛的李源翔更快速推進業務，無怪乎威脅大到平保立時縮一縮海外發展。

對比市值，作為主攻亞洲的壽險公司，友邦最新為1.17萬億元，平保為1.74萬億元，要知道平保有極多周邊業務，但只有5,700億元溢價，可見友邦保險生意上的爐火純青。

平保成立本地壽險公司失利，併購泰禾人壽發展香港業務觸礁，姚波一句「平保根本不需要香港市場」，明顯陷入一些大陸險企典型迷思，就是將來「保險通」等政策落地後，內地生意將會流失至產品更多元化的香港，反而令內地業務轉弱，卻漠視兩地能夠互補的性質。

放棄發展香港壽險是平保近年最大倒退，亦反映友邦潛力無可限量。當然平保可以爭辯其他業務逐漸有香港佈局，但本總裁環顧一看——本地產險不成氣候；虛擬銀行平安壹賬通銀行最早一批取消1%活期息，走錢又走客；陸金所旗下陸香港客戶體驗如何差，收到的投訴如何地多，毋庸多說，如何跟「金融界Donki」富途鬥？

2016年時，李源祥曾經提出平保股價低估，及後幾年股價確是節節上升，現時他在AIA Central一望，或許發現平保股價高估了，但友邦股價卻低估了。

程總裁

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