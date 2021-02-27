美國紐約證交所周五（26日）公佈，正式啟動中海油（NYSE: CEO）除牌程序。根據美國前總統特朗普去年11月簽署，禁止美國人投資具軍方背景中國企業的行政命令，中海油被列入投資黑名單60天後，將禁止買賣，而指令將於3月9日正式生效。

紐交所已表示，3月9日凌晨4點將暫停中海油交易，但尚未公佈何時會完成中海油的除牌程序。

去年12月，紐交所已就特朗普行政命令，暫停中國三家電訊商中國移動（CHL）、中國電信（CHA）、及中國聯通（CHU）在美國股市買賣，並正進行除牌程序。中國證監會回應指，美國一些政治勢力不惜損害美國資本市場的全球地位，打壓在美上市的外國公司，批評這是不明智行為，希望美方尊重市場、尊重法治，維護全球金融市場秩序及投資者合法權益。

中海油（883）香港周五（26日）收市報9.25元，跌6.19%。

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