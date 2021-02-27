Sakura Global董事兼創辦人張明珠表示，有業主出售日本公寓，該物業位於日本東京池袋區。物業建於1981年1月，樓齡約40年，實用面積約194呎，現為吉室放售，前租客用作事務所用途，享土地及物業所有權。

從物業步行8分鐘，即可到達港人熟悉的JR山手線池袋車站，步行15分鐘可到達JR山手線大塚車站。池袋區一帶一直受到投資者青睞，池袋一帶的商業發展蓬勃，帶動池袋樓價的升幅。

業主因租客退租所以放售物業，希望套現換樓，並購買東京新樓作投資用途，業主放盤不足一天便有買家洽談，最終減價4%，以85萬港元交吉成交，最後平均呎價約4,381港元。

*如有任何放盤或成交，歡迎與我們聯絡。

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