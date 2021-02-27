最近男裝界最大的話題，並不是兩個男人之間的私鬥誰會獲勝，而是究竟有多少人會賤賣西裝去「眾籌」！男人買錶、買figure甚至玩古董統統都有機會升值，唯獨是西裝沒有second hand value。觀奇氏之前都說過男人買西裝投資的是自己，那是你出來行走江湖的價值，《Catch me if you can》內飾演父親的Christopher Walken縱然即將破產但每次出場都西裝骨骨，就連去銀行借貸前都要為兒子Leonardo「租」了一套黑西裝冒充司機，因為他相信you are what you wear。所以呃人都要靠金裝，就算沒有錢買都要想盡辦法借，如果連最引為以傲的西裝都要賤賣的人，跟輸淨條底褲沒有分別！

再說，Brioni的西裝當然好，靚料靚cut，沒有家底的觀奇氏死慳死抵也買了幾套，買的是他那帶英式shoulder的意式cutting，腰位修窄但於後尾的vent剪得比一般高，所以大動作郁動時腰位仍十分舒適。一套Brioni的入門價為$29,000，bespoke定價為$54,200，老實說對於這些老牌大廠，bespoke的訂價相對上合理，但要留意bespoke西裝絕對沒有二手價值，除非你是名人巨星legnd，死後會有人去買你的遺物去留念。

為何說二手的bespoke西裝沒有二手價值，因為訂造西裝的measurement是獨一無二，現成的off the rack有一個尺寸比例可以跟，即是48碼的手袖一定會比46的闊及長，但bespoke並不是這樣，可能額下是48碼的腰（大約32寸腰圍），加上44碼的手袖長，改短了就是改短了，再厲害的裁縫都不能變長。而最重要的一點，是西裝的canvas（現成西裝亦然），其布料的特性會隨著穿著者的body shape變得帶曲線，有一種body memory，而我相信沒有人會想買一件殘留著另一個男人胸膛曲線的西裝，所以說西裝沒有二手價，要賣只能賤賣，而且是唔值錢過G2000那一種。

觀奇氏

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