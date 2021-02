最近男裝界最大的話題,並不是兩個男人之間的私鬥誰會獲勝,而是究竟有多少人會賤賣西裝去「眾籌」!男人買錶、買figure甚至玩古董統統都有機會升值,唯獨是西裝沒有second hand value。觀奇氏之前都說過男人買西裝投資的是自己,那是你出來行走江湖的價值,《Catch me if you can》內飾演父親的Christopher Walken縱然即將破產但每次出場都西裝骨骨,就連去銀行借貸前都要為兒子Leonardo「租」了一套黑西裝冒充司機,因為他相信you are what you wear。所以呃人都要靠金裝,就算沒有錢買都要想盡辦法借,如果連最引為以傲的西裝都要賤賣的人,跟輸淨條底褲沒有分別!

再說,Brioni的西裝當然好,靚料靚cut,沒有家底的觀奇氏死慳死抵也買了幾套,買的是他那帶英式shoulder的意式cutting,腰位修窄但於後尾的vent剪得比一般高,所以大動作郁動時腰位仍十分舒適。一套Brioni的入門價為$29,000,bespoke定價為$54,200,老實說對於這些老牌大廠,bespoke的訂價相對上合理,但要留意bespoke西裝絕對沒有二手價值,除非你是名人巨星legnd,死後會有人去買你的遺物去留念。

為何說二手的bespoke西裝沒有二手價值,因為訂造西裝的measurement是獨一無二,現成的off the rack有一個尺寸比例可以跟,即是48碼的手袖一定會比46的闊及長,但bespoke並不是這樣,可能額下是48碼的腰(大約32寸腰圍),加上44碼的手袖長,改短了就是改短了,再厲害的裁縫都不能變長。而最重要的一點,是西裝的canvas(現成西裝亦然),其布料的特性會隨著穿著者的body shape變得帶曲線,有一種body memory,而我相信沒有人會想買一件殘留著另一個男人胸膛曲線的西裝,所以說西裝沒有二手價,要賣只能賤賣,而且是唔值錢過G2000那一種。

觀奇氏

