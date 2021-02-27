不少人視紀錄片為精神食糧，當中Discovery（DISCA）頻道算是其中一個全球最廣為人知的紀錄片媒體，原來近年其創辦人John Hendricks卻把手頭上的股份賣掉，創辦一間走Netflix模式的紀錄片串流平台CuriosityStream（CURI），並於去年上市，旋即引起媒體界及投資界關注。

美國早在七十、八十年代開放有線電視牌照，孕育出華納、CNN、HBO等媒體公司，而John Hendricks就在1982年以Cable Educational Network取得牌照，專注紀錄片市場，首年就吸引到15.6萬名訂戶，並於三年後引入更多投資者，並改名為今天家傳戶曉的Discovery頻道。

Discovery的定位是「提供引人入勝的高質素紀實娛樂節目，內容包括自然、科技、古代與當代歷史、冒險、文化和時事紀錄片」，往後數十年，Discovery發展非常順利，發展至坐擁數十個頻道，遍及全球二百多個市場，1997年Discovery更獲聯合國世界教科文組織授予「人類探索特別貢獻奬」予Discovery，表揚「對地球人歷史與未來的不懈感追求和對人類科普教育視角與方式的突破性貢獻」。

現時用戶數達到30億，市值已超過250億美元，不過受到互聯網OTT模式衝擊，令John Hendricks決心轉型，把Discovery的股份賣掉，再次創業搞串流煤體CuriosityStream。

John Hendricks遂於2015年開始搞紀錄片串流平台CuriosityStream，定位是「滿足人類好奇心，提供豐富內容吸引和啟發觀眾」，收錄包括BBC、NHK等國際知名原創紀錄片製作商的作品，主打科學、科技、文化與人文精神，觸及不同年齡層用戶，並通過OTT形式、有線電視、寬頻網絡在美國及全球發行，也支援Apple TV、Amazon Fire TV、Google Chromecast、Roku等平台提供訂閱服務，硬撼Netflix、Disney+、HBO Max、Apple TV+等平台。

現時CuriosityStream市值不足10億美元，用戶數目預計將增長139％至大約152萬，收入預計將增長119％至3,950萬美元，未來除了打算透過直接訂購，也打算與外國平台如印度Tata Sky Binge簽署捆綁協議，增加用戶，以及與大學合作聯手建立教育串流媒體庫。

截至2020年，CuriosityStream已擁有超過1,300萬訂戶，較2019年的1,050萬訂戶錄得顯著增長，並於2020年8月透過SPAC上市，獲為不少投資者衷憧憬成為下一隻Netflix，加上創辦人身體力行沽Discovery買CuriosityStream，自然帶動股價節節上升。

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