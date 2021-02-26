【本報訊】二手旺勢持續，細價樓重現癲價。一向為上車樂園的天水圍嘉湖山莊，兩房單位造價高見558萬元，高市價一成，並創屋苑近一年半新高。受二手反價及農曆新年因素，十大屋苑本月交投量跌近三成，並呈現量跌價升局面。

中原王樹明稱，嘉湖山莊周四單日錄得3宗成交，其中翠湖居3座中層E室，實用面積448方呎，業主去年11月以580萬元放盤，今年1月減價至550萬元，但本月20日又反價至568萬元，最後以558萬元成交，呎價12,455元，創屋苑兩房近一年半新高。據知，單位附新裝修，故以高價獲承接，比估值貴10%。據網上銀行估價，單位估值僅505萬元。原業主則於2016年以320萬元購入單位，持貨五年賬面獲利238萬元或74%。

第一城低層三房賣595萬

翻查成交紀錄，嘉湖山莊歷來最貴兩房成交為麗湖居1座一伙實用面積442方呎單位，2018年以589萬元賣出；即是次成交仍較兩年多前高位低5%。王樹明稱，嘉湖山莊本月暫錄得44宗二手買賣，兩房佔17宗或近四成，成交價480萬至558萬元，即最平與最貴單位相差78萬元。最平為樂湖居12座低層E室，實用面積448方呎，以480萬元成交，呎價10,714元。

市場開始缺盤，最低層「籮底橙」也有市場。美聯翁凱傑稱，沙田第一城剛錄得一宗三房平價成交，售價不足600萬元，為24座最低層A室，實用面積447方呎，三房間隔，業主原本以市價650萬元放盤，最後劈價8%至595萬元沽出，呎價13,311元。

中原馮健平稱，荔枝角美孚新邨百老匯街27號中層C室，實用面積602方呎，屬遺產貨，放盤僅兩天即以765萬元沽出，呎價12,708元，低市價約4%。特色戶變搶手貨，青衣盈翠半島8座高層C及D室相連戶，屬頂層之下的「鳳凰樓層」，實用面積1,198方呎，業主原本叫價2,368萬元，最終減價168萬元，以2,200萬元沽出，呎價18,364元。

2月交投量按月大跌三成

樓市近月消化不少平價盤，加上農曆新年假期因素，中原地產統計的十大屋苑，2月錄得270宗成交，較1月381宗下跌29%。惟8個屋苑樓價升，幅度為0.4%至3.8%，當中嘉湖山莊按月升3.8%，最新平均呎價11,048元。鰂魚涌太古城、將軍澳新都城及東涌映灣園升幅同樣逾2%。錄得跌幅的兩個屋苑分別是觀塘麗港城及沙田第一城，跌幅3.6%及1.5%。

中原陳永傑表示，疫苗接種計劃開始，市民生活陸續恢復正常，對樓市有正面影響。本周公佈的財政預算案未有加辣或減辣措施，在低息環境下，資金求出路，買家加快入市步伐，樓市由農曆新年前小陽春轉大牛市。