新一年、新開始，溫哥華的樓市似乎仍然繼續火熱。根據大溫地產局（REAL ESTATE BOARD OF GREATER VANCOUVER）最新的地產市場報告指出，2021年首月銷售狀況維持2020年12月的格局，就是成交快過供應。數字顯示，2021年1月的住宅總成交量為 2,389宗，較過去十年的1月份平均成交量高 36.4%。相對去年同期1,571宗亦大幅上升52.1%。不過比較2020年12月的3,093宗成交則下跌22.8%。而1月份的掛牌房屋總數為 8,306間，較去年同期 8,617間下跌 3.6%，相對 2020年12月8,538間亦同樣下跌 2.7%。

大溫地產局主席 Colette Gerber 表示，今年1月份的銷售大幅跑贏過往1月份的成績，令市場供應未能及時追上。同時，過去6個月因應疫情狀況及持續低位的利率，大眾對房屋需求起了變化。部分早幾年已入市的業主，嚐到升值甜頭，亦趁此時換樓改進生活所需。

至於樓價走勢，報告指出，分析員一般會以Sales-to-active listing ratio來預計升跌狀況，如ratio長期低於12%，即房屋價格有下調壓力。相反如ratio多月高於20%，價格則預計會持續上升。

2021年1月份所有房屋的Sales-to-active listing ratio為28.8%。再分細點，獨立屋的ratio為26.3%，城市屋為 37.6%而住宅大廈為 27.8%。相信大溫地區的樓市將牛氣沖天，價格會持續向上。

對於一班準備回流或坐救生艇到溫哥華的年青朋友，一個好地點的樓花項目，付款更有彈性，可能更合適。今次介紹項目位於Burnaby市中心，樓盤可5分鐘步行至Burnaby大型商場 Metrotown及3分鐘步行至天車站Metrotown station。發展商Intracorp擁有40年歷史，於北美洲屬資深地產發展商，而今次發展項目是他們於Burnaby的第9棟建築，預計 2024年底入伙。

物業全棟34層，附設健身室、瑜珈室、遊樂室、卡拉 Ok及宴客廳等設施。示範單位實用面積774呎，2房2廁，再加65呎露台，總面積達839呎。單位附送1個車位及單車位（bike locker）。售價由 719,900加元（約444萬港元）至839,900加元（約518萬港元），視乎樓層而定。首期 25%，分4次付款，確定買賣先付10%，其餘3次，每次5%，則相隔6至9個月，甚至1年付畢。樓盤同時設有工作室、1房及3房單位，有興趣讀者可以PM我。

Betty Chu

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