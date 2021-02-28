十年期美債息一度搶高至1.6厘，拖累科技股大跌。當risk-free rate去到1.6厘，以呢個資金成本投入幾百倍PE嘅科技股，長遠計唔掂數。例如美團（3690）呢類收入狂升而盈利永遠唔變現、但求咁樣避開反壟斷法嘅股份，打擊更深。

偏偏呢個時候，多個聯儲銀行總裁派定心丸，話債息升係好事，對股市嘅意義係乜？自從舊年10月，美國通過2.2萬億美元刺激經濟方案，年尾加碼到9,000億美元，嚟緊1.9萬億美元刺激方案亦勢必通過，總共佔美國M2四分之一，相當誇張。舊年8月美債息逐步上升，當中反映美國增加發債救經濟。

環球疫苗接種進度緩慢，美國1.9萬億美元救助方案確保實體經濟唔會斷水喉，但科技股股價已倍數上升兼配股、收入大增，已儲夠子彈作未來擴充所需，現階段兩者取其輕，必然揀容忍債息上升，代價係衝擊科技股，到頭來，又係量寬加碼去撐住股價，冇第二招。

另一項科技股不利因素，係美國活躍確診個案下降。疫情令QE資金單邊湧入股市，加上對科技應用需求大增，一旦疫情受控、實體經濟回復正常，對科技股相對不利。其實喺舊年美國活躍確診宗數橫行嘅9月至10月期間，納指曾出現兩次較大調整，之後活躍確診數上升再帶動科技股向上。

今年2月開始，美國活躍確診宗數下跌，科技股因此受累，但納指由高位跌幅，要達到舊年9月調整嘅12.6%跌幅，至少要下試12,400點，當中仲未計及債息上升因素，睇嚟科技股短線仲有得跌。

納指周五反彈，嚟緊周一港股開市會唔會受支持？睇返Bitcoin星期六日彈唔起，走勢一格格向下，證明動力有限，暫時對下周初科技股冇乜期望。

周五一連串盈喜公告，其中太興（6811）預計全年多賺40至55%，即下半年賺9,900萬至1.1億元，年度化PE得10倍，無懼下半年間歇出現嘅禁堂食措施，仲要有起碼4億淨現金墊底，佔市值逾兩成。雖然上半年一樣受禁堂食拖累，但新年期間推出嘅盆菜相當具競爭力，估計有助業績。太興經起疫情考驗證明優質，10倍PE估計唔會停留太耐，係舊經濟股首選之一。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！