環球股市本來正在調整，陳茂波非常「聰明」，為了120億元蠅頭小利，令股市和各大中港基金一次過蒸發超過一萬億元市值和資產值。

眾所周知，香港股市一直都不是香港人主導，是內地資金主導，現在被陳茂波瞎搞一番，香港傷一百 ，大陸傷一千。翻查歷史，才發現陳茂波孩童時期曾接受美軍助養，長大後投桃報李，重新探望當初助養他的美軍家庭，場面溫馨動人，他女兒也被送到去美國接受教育。這些文案記錄沒有老作，全部在網上也找得到。突然間，我好像看出了一點端倪。

加三成印花稅，基本上所有高頻交易和程式交易可以全部唔使做，因為這意味着他們的毛利將會壓縮三成。你可以預見，香港的成交量將會大降。

港官員毋須問責下台

更重要是印花稅改變了市場預期，很久沒有加的印花稅一加就三成，原因是因為政府財赤，但是陳茂波自己也預測財亦情況將會繼續，那麼市場會如何解讀？市場會覺得，今次加三成，隔一段時間，還是有機會再加上去，因為前提是政府財赤無錢。這樣市場預期的改變，比實際加三成印花稅的影響更嚴重。

內地的制度有一項至少比香港高官制度好，就是賞罰分明。林鄭月娥班底把香港搞成這個樣子，居然冇人有事，防疫搞成這個樣子，沒有人被問責下台。

換轉內地，烏紗不保是基本，通常會有更嚴重的懲罰或剝奪政治權利終身。

2016年中證監搞熔斷機制，一下子搞砸了中港環球股市，相關人等都被懲處。現在陳茂波加稅，乜事都無，傷害香港金融制度，居然還有機會問鼎特首，世事真係無奇不有。難怪這幾年經常說上海澳門很快會取代香港，原來不是上海澳門自己提升金融競爭力，而是陳茂波自己內部破壞香港金融，物必先腐而後生，突然間，我明白了更多。大家放長雙眼，上海一定會超越香港。

渾水

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