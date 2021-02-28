在GEM板上市，經營雲業務的中國有贊（8083）昨傍晚發公告，提以每股分派「有贊科技」股份及現金提私有化，公司同時計劃以介紹形式，改名「有贊科技」於主板上市，獨家保薦人為廣發投資。股份今日大上大落，一度抽升至3.6元再向下倒跌見2.97元，全日跌0.6%，報3.3元。

中國有贊公告提到，計劃向公司股東分派有贊科技股份，即1股中國有贊將收取0.0507股有贊科技股份乘以有贊科技參考價值，但提到要約人將不會提高計劃代價，亦不會保留有關權利；並可獲每股0.1352元現金。

如以中國有贊收市價3.32元計算，1股可收取價值約2.173元的有贊科技股份；公告並提到，「有贊科技」估值為647.83億元，如加上支付及其他業務的估值為23.34億元，合共估值為671.17億元，較上周五中國有贊市值573億元溢價17%。而公司表示，現金計劃代價的理論總值相等於2.3088元，較上周五折讓約30.2%

就是否以「有贊科技」的估值計算持中國有贊可收取股份價值，《蘋果》曾向公司查詢，正等待回覆。

有贊市值及成交金額均遠遠超越其他GEM股

中國有贊為在港上市少有的雲業務公司，市值及成交金額均遠遠超越其他GEM股，港交所（388）資料顯示，今年1月公司市值為578.21億元，佔整個GEM板39.47%，較排第二的非凡中國（56.02億元）高出9.32倍；而成交金額佔整個GEM板69％。

有贊科技招股文件提到，至去年9月，有贊科技收入為11.3億元，按年升72.4%；虧損為2.16億元，中國有贊年初至今累計升幅約4成。

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