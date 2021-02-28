彭博統計，「女股神」Cathie Wood旗下的Ark Investment，現時擁有最少29間公司一成以上的股權，對比兩周前只有24間。其中與日資日興資產（Nikko Asset Management），有3間相同公司最少共持25%以上股權。

分析指，日興資產似乎遵循了Cathie Wood的投資藍圖，Ark Investment回應指，公司為日興資產提供非全權投資諮詢服務，而日興是Ark產品的分銷商。

Morningstar全球交易所買賣基金研究的主管Ben Johnson指，如兩間基金資金外流，可能對其所持公司股價產生巨大影響。上周Ark Investment旗下ARKK跌幅達14.6%，連同ARKG及ARKW料出現破紀錄資金流出。

分析指，Cathie Wood一直吸納超高市值股票（mega-cap stocks），來限制流動性較弱的公司對基金的影響，但仍有人擔心股權集中對兩間基金投資者構成風險，如持大量股權的公司回調，將觸發基金減持，從而引發更多人拋售這些公司的股份，造成惡性循環。諮詢公司ETF Store總裁補充，對於集中度更高且擁有小型股票的ETF而言有一定負面壓力。

彭博根據IHS Markit Ltd的數據計算，對ARKK持倉的平均沽空息率為4.4%。Russell3000平均值為3.4%，Russell 1000平均值為2.3%。而ARKK擁有超過一成的29隻股票中，只有五隻看跌期權的數量超過看漲期權。

巴菲特：市場充斥著平庸企業等待收購

彭博報道，有「股神」之稱的畢菲特在長達15頁給股東的信中，僅一次提及疫情令公司不得不關閉一段時間，並沒有提及美國總統大選引發爭議、國會大樓發生騷亂等事，CFRA Research的分析師Cathy Seifert對其充耳不聞令人失望。

信中畢菲特亦提到，在成立的232年裡，儘管有一些嚴重的挫折，美國的經濟發展還是驚人的。「我們堅定不移的結論是：永遠不要沽空美國」。信中畢菲特沒有提及何時退休。而本年度巴郡股東大會將在5月1日美國東部時間下午1點舉行，會議將改在洛杉磯通過網上方式轉播。

畢菲特在年度報告中提到，旗下巴郡（Berkshire Hathaway）去年度回購247億美元（下同）股份，期內沒有進行任何大規模收購。他在信中解釋，擁有一家優秀企業的非控股部分，比100%控股一家邊緣企業艱難度日更有利可圖、更令人愉快，工作量也少得多。他亦指現時市場充斥著平庸的企業，大型聯合企業集團涉足這個充斥著平庸企業的地方，卻往往發現自己需要支付驚人的溢價才能誘捕獵物。

他更提到，一些聰明的大型聯合企業推高估值的工具包括高超的營銷手段，以及「富有想像力」的會計處理技巧：這些工具程度輕的也就只是騙人的把戲，程度嚴重的則會越界成為欺詐。當這些伎倆成功後，大型聯合企業集團將自己的股價推高，比方說達到3倍於其商業價值，以便為想要收購的公司提供2倍於其價值的估值。

「這種盛世幻象可以持續很長時間。華爾街喜歡從這些交易中賺到的佣金，媒體也喜歡公司講得這些五彩斑斕的故事。某種程度上，一隻被吹大的股票的價格飆升本身就是幻像變成現實的證明。當然，當潮水最終褪去的時候，我們會發現許多穿着新衣的皇帝裸泳。回顧金融史，很多著名企業最初被記者、分析師和投資銀行家奉為商業天才，但他們的作品最終卻成了商業垃圾。」

報告中畢菲特承認，在5年前以372億元收購飛機零件及能源生產設備製造商Precision Castparts Corp（PCC）出現錯誤，坦承對其利潤潛力過於樂觀。由於武漢肺炎大流行致航班需求驟降，令PCC旗下航天和能源行業設備製造商Precision Castparts出現減值，該公司去年裁減40%員工。

而受惠BNSF鐵路業務抵銷PCC的衝擊，巴郡去年第四季收入按年升14%。

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