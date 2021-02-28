恒指這一浪升勢從2月1日28,260點開始，於2月18日結束，升幅2,923點。2月26日收市時，由高位向下調整2,203點，近3,000點的升幅，失去了75%，對不少近期才入市或增持的小股民而言，壓力極大。

不過，若把升浪時間周期拉長一些來看，這一浪的升勢，應該是從去年12月23日開始，12月22日恒指收市26,119點，從26,119點升至31,183點，升幅達5,064點，升了5,064點而調整2,203點，調整幅度就不算大，因此賺錢、虧錢得看大家入市時間。

上周急跌，起因是美國十年長債利率急升，創一年新高，拜登的1.9萬億美元紓困措施的確令人擔心美國會出現通脹，而通脹會帶來加息。但是，我認為從出現通脹到加息，時間至少半年，因為美國聯儲局從來不會如此草率地行動，而是需要觀察好一段日子，才會改變現行的政策。

此外，如果我們觀察過去許多次加息周期對股市的影響，我們可以輕易得到一個結論：即加息初期，股市依然會上升，理由是通脹意味着經濟好。經濟差不可能有通脹，經濟好上市企業多賺錢，業績佳，派息升，股價就上升。因此，現在就開始擔心聯儲局加息是過早了。

特朗普下台前，簽署了一些行政命令，要將部份中資股除牌，拜登上任後，並沒有叫停，因此，3月9日，中海油（833）將在紐交所停牌，為除牌做準備。未來數天，應該會有來自美資的沽壓，不知道中國大媽會不會趁低吸納？

2月26日，恒指單日大跌1,094點，我手中的股票組合也接近全線下跌，但也有逆市上升的，這包括太古地產（1972）、神州控股（861）、建滔集團（148）、華置（127）、中滙（382）、豐盛服務（331），值得留意。

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