去年「三大狗股」之一的中信股份（267），過去兩個月升20%，跑贏大市。低殘的舊經濟股，估值有望作若干程度的修復，北京控股（392）值得望多兩眼。

1）三大市值國內燃氣股依次是：中國燃氣（384，市值1,629億元）、新奧燃氣（2688，市值1,342億元）、華澗燃氣（1193，市值897億元）。北控市值339億元，只及三大平均的26%，但其2019年盈利，則是三大平均的130%。

2）北控2019年往績PE 4.2倍，2020年預測盈利回落6%，PE4.5倍。新奧同年預測PE 18.2倍，潤燃17.4倍，中燃14.9倍；北控較三大平均折讓75%。

3）北控2020年預測PB僅0.42倍。新奧預測PB 3.69倍，中燃3.42倍，潤燃2.68倍；北控較三大平均折讓87%。

4）北控持有中燃23.74%，值378億元；又持有北控水務（371）41.13%，值127億元。僅佔兩公司市值505億元，已較本身市值339億元高出近一半。

實際PB僅0.31倍

5）中燃的PB是3.64倍，北控只是0.42倍，若然所持中燃以市值計算，北控的實際PB估計低至0.31倍。

6）5年前的今日，中燃股價10.8元，現價31.25元，5年升1.9倍。同期，北控跌幅0.31倍。

＊北控現價26.85元，目標價40元，潛在升幅49%，折合實際仍不過0.46倍。Morningstar 睇48.5元，中銀國際睇33元。

同場加映：上周五恒指暴跌近千一點，大新系異動，逆市而升，交投俱大增。大新金融（440）收25.1元，升2.2%；大新銀行（2356）收8.52元，升2.5%。

買大新系股份，最大憧憬是銀行賣盤，但不考慮這個因素，現時PB的吸引力已然不弱。以去年中的NAV計，大新金融PB 0.3倍，較6年平均0.59倍折讓一半；大新銀行PB 0.44倍，較6年平均0.82倍折讓46%。母子公司比較，仍是大新金融的折讓佔優。

今年以來，大新金融股價升15%，大新金銀行只進賬7%，短線追落後可選大新銀行。去年1月高價10.94元，以此為目標價，潛在升幅28%，折合PB不過0.56倍。若然最終私有化，要另計，相信PB在0.8倍至1.1倍。以前銀行股收購作價PB 2 至3倍的歌仔，已難再唱。

何車

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