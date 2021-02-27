泰禾人壽賣盤失敗兼停新生意，印證本總裁過去一年接連踢爆這間公司種種問題的判斷，意外地卻帶出中國平保（2318）在發展香港業務的進退失據，而這件事除了是高層人事接連「背叛」外，更大威脅是來自進擊的友邦（1299）。

有平保「第二把交椅」之稱的李源祥，2019年底突然宣佈離任兼過檔友邦，可以說是平保放棄進軍香港的前因。

平保發展香港壽險大計一直由新加坡籍李源祥打骰，基本上他是公司內最熟悉保險兼最具國際視野人物——曾在新加坡金管局任職，2004年轉投平保，在擴展業務上貢獻大，搞政府關係左右逢源。

李源祥離開後，較常代表平保講話的除了是首席財務官姚波，更多的是新加坡籍的陳心穎。她與李源祥同樣擁有極高學歷，履歷非常好，唯一她是諮詢公司McKinsey出身，內部有人擔憂她過於「紙上談兵」。而且陳心穎專長是金融科技，內部人士都認為若果要落手落腳發展bread and butter的壽險業務，甚至與內地中國銀保監溝通，她對比李源祥甚有距離。

友邦順利攻內地業務

友邦去年6月宣佈成立中國第一間外資獨資壽險子公司，7月已得到營運牌照，以中國政府行政速度而言可謂極快。友邦過去亦沒有急於大肆擴展中國，重點城池逐個攻破，亦低調避開政治漩渦，專心致志壽險業務，心無旁鶩不會突然搞銀行、P2P貸款平台，集中擴大銷售團隊，無怪乎威脅大到平保立時縮一縮海外發展。

平保成立本地壽險公司失利，併購泰禾人壽發展香港業務觸礁，姚波一句「平保根本不需要香港市場」，明顯陷入一些大陸險企典型迷思，就是將來「保險通」等政策落地後，內地生意將會流失至產品更多元化的香港，反而令內地業務轉弱，卻漠視兩地能夠互補的性質。

放棄發展香港壽險是平保近年最大倒退，當然平保可以爭辯其他業務逐漸有香港佈局，但本總裁環顧一看——本地產險不成氣候；虛擬銀行平安壹賬通銀行最早一批取消1厘活期息，走錢又走客；陸金所旗下陸香港客戶體驗如何差，收到的投訴如何地多，毋庸多說，如何跟「金融界Donki」富途鬥？

程總裁

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