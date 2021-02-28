財政司司長陳茂波上周三發表最新一份財政預算案，他在今日發表的網誌重申，即將完結的財政年度赤字預計超過2,500億元，下年度赤字估計仍超過1,000億元，規模將僅次於2020/21年度，為有紀錄以來第二高的赤字紀錄，兩年間財政儲備從相等於23個月政府開支的水平，顯著下降至13個月，無可避免局限了可用在「派糖」的空間。

對於分5次派發，每月派1000蚊電子消費券被指離地，陳茂波回應指，推出目的是注入消費力在本地經濟體系內流轉，發揮乘數效應，最大程度地「激活」消費氣氛，同時廣泛地讓市民以至企業受惠。參考外地經驗，「分期注入、限期使用」的消費券，有助小商戶在計劃中受惠，除了可帶來更多生意，也加強了使用電子支付的誘因，讓他們能更大程度受惠於電子支付帶來的新商機。

他續指，電子消費券的設計及執行細節將關繫到用戶體驗及計劃成效，例如分期的期數、每次發放的金額等詳情，目前僅屬初步構思。他並感謝大眾在過去數日的回饋，在擬定計劃的細節時將仔細考慮市民及商戶的意見，也會照顧沒有電子錢包和行動不便的市民在申請及使用消費券時的安排。

至於推出失業貸款，陳茂波指現時在市場上選擇不多，即使有亦屬利息高產品，對借款人造成沉重的負擔。有見及此，預算案推出「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，是為照顧這部份市民的需要，為他們提供多一個輔助性質的財務選項，而非作為臨時失業援助的替代。

加印花稅即跌逾900點 「因個別股份估值較高」

預算案同時公佈上調股票印花稅率30%，導致當日股市大跌逾900點，至上周五再急插1,093點，累計上周跌1,664點，被股民恨批陳茂波「自製股災」，要求取消措施。他續否認股市下跌與政策有關，解釋每10萬元的交易也不過只需多付30元的印花稅，對一般的交易參與者應屬可負擔水平。並指過去幾天港股市場的波動，一方面受外圍因素的影響，另一方面是個別股份（尤其是科技股）經一段時間急升後估值較高，出現調整，並不影響對本港股票市場和國際金融中心地位這大局的判斷。事實上，這幾天區內多個市場例如東京、首爾和上海等，亦同樣出現不同程度的跌幅。

他指出，作出相關決定時，已小心充份評估、衡量這措施對香港市場競爭力的潛在影響，並會繼續觀察具體變化，作為日後參考。保持和提升本港市場的競爭力，一直是我們決策中的重要考慮。我們亦將繼續推動金融市場的多元蓬勃發展。

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