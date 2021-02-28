永泰（369）公布，與前東方海外（0316）主席、前特首董建華胞弟董建成、銀娛（027）副主席呂耀東及冠君產業信託（2778）成立合資公司，以2.55億英鎊（約27.96億港元）收購倫敦金融城的寫字樓Athene Place。

該合資公司分別由董建成持有31%、冠君（2778，大股東為羅嘉瑞）持有27%、永泰（大股東鄭維志）及呂耀東各持有21%，各方將按合資公司比例出資。永泰應佔金融為5420萬英鎊（約5.944億港元），將以內部資源及或借款撥付。

而所收購物業為一幢十一層（包括一層地下樓層）建築，位於66 Shoe Lane, London EC4A 3BQ（前稱Athene Place），擁有約153,462平方呎之寫字樓及配套空間，以及約4,196平方呎之零售舖位，已進行翻修工程並於二零二零年第四季度完工。

永泰指，透過成立合營公司以收購該物業為集團提供拓展及多元化發展旗下物業投資組合的機會，為其帶來穩定的租金收入。

根據永泰中期報告，截至去年6月底止，集團投資物業組合主要為甲級寫字樓物業，總面積約為1,886,000平方呎，當中香港佔地1,525,000平方呎（佔80%），倫敦佔地295,000平方呎（佔15%）；而內地佔比較少，僅北京佔地6,200平方米積。

雖然一班港資富豪組團收購倫敦物業，但一方面卻好大灣區發展。身為全國政協委員的銀娛（027）副主席呂耀東上週出席業績記者會時，表明會繼續在大灣區尋找機遇，特別是在橫琴，並透露公司在該地區「已傾咗好多嘢」。而董建成亦曾為大灣區基金站台，以基金參與方身份出席基金啟動儀式。

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