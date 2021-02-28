科技股出現調整，市場聲稱原因係：債息上升，憂慮聯儲局會利率正常化或縮減QE規模。翻看美國10年期國債息率，2厘以下已經係超低，如果稍為升到上1.6%就話股災，過去20年美股冇可能大牛市。憂慮縮減QE規模係假新聞，股市大概跟隨兩年一次股災、三個月一次調整嘅軌跡進行，高明估計已經跌完，但係要破頂似乎要比去年9月耐。

至於科技股係咪玩完，不如問吓自己，你睇緊呢篇文章係用手機睇，淨係飛鴿傳書睇？一兩次股價下跌，唔會令人類唔再追求科技，以及創新帶來嘅成本下降。多數認為科技泡沫爆破嘅人，都係拎部iPad出嚟，影張靚相，打兩句好瀟灑嘅末日言論，放上IG或臉書，然後揸架Tesla聽Clubhouse 有咩新題材。

今次科技股調整，最冇影響嘅，應該係畢菲特，潮退應該着咗羽絨，但係同時畢菲特亦係本地網上最受針對嘅投資者，被稱為廢老，廢老原因係：巴郡過去一年股價上升18%，一個普通股民閒閒哋升一倍，跑贏畢菲特，所以畢菲特係廢老。

喺科技股大浪之中，高明更加尊敬畢菲特，同佢買賣股票無關，而係佢人品，翻睇財富榜，自90年代開始，畢菲特長時間盤據世界十大首富頭10名，一個長期處身世界財富頂峰嘅人，正常應該好串。

但係你睇佢訪問，一啲都唔老氣橫秋，就算係扮俾你睇都叫肯扮謙卑。反觀過去10年科技股大升，造就幾個年輕才俊成為世界富豪，當日嘅才俊，今日已經成為老氣橫秋嘅造王者，指指點點其他人，上參議院扮都慳返，直接做人肉錄音機，短短10年由破壞性創造嘅挑戰者變成老屎忽，道德判官上身，但又要匿喺Section230後面扮平台卸責。

不過，畢菲特喺股市回報成為廢老，對世界係一件好事，因為由佢37歲身家突破1,000萬後幾何級上，如果佢90歲回報仍然係倍倍聲，連登契媽Cathie Wood冇可能崛起。好彩佢終於成廢老，其他更後生一輩有空間響朵。

高明

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