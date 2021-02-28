電子直接扣賬授權（eDDA）繼續是本周虛擬銀行重點新聞。Mox、眾安銀行、匯立銀行均就eDDA修訂轉賬條款，除非傳統銀行肯減收費，否則較難有更好處理方法。

虛銀與傳統大行就eDDA的問題周旋超過半年，好比蕭若元和游學修之舌戰，就是我覺得你唔得，亦睇死你唔得，成為輿論焦點。

最終以這種方式落幕，筆者也覺得有些無可奈何。多間虛銀向客戶發出通知，好消息是eDDA銀行清單長咗，而且此功能仍然免費；壞消息是依然有部份銀行唔受虛銀玩，部份設有每次存款轉賬金額限制。

Mox去年率先取消支援滙豐、中銀、恒生及大新銀行的eDDA轉賬服務，峰迴路轉，3月起又會支援返中銀，不過每單交易金額上限是2,000元；並支援渣打、信銀、建行亞洲、星展、南商、東亞及眾安。

眾安銀行則支援渣打、招商永隆、星展、南商、交銀、集友、創銀，同時將滙豐、恒生、中銀的eDDA單筆轉賬上限，由100萬元減至1萬元；惟停大新、信銀、東亞、建行亞洲、工銀亞洲、上商的eDDA轉賬。

匯立銀行支援滙豐、渣打、中銀、交銀、創興銀行、招商永隆銀行、大眾、Mox及眾安的eDDA轉賬，每次交易金額將調整至$2,000元，每日最高轉賬金額則維持不變；不支援恒生、建行亞洲、 星展、 信銀及集友銀行。

有人話，虛銀在eDDA條款上改來改去，用戶一時三刻難以適應，這點筆者反而不擔心，香港人根本就是適應力極高的一群，再者，虛銀雖是銀行，但生而不同，有startup的DNA，經常就產品作出微調本是平常。

筆者只希望虛銀日後繼續為用戶爭取更多，延長支援eDDA的銀行清單，畢竟在諸多限制的香港講金融科技，堪比被綁手腳的發明家。

虛銀面世一年，的確給用戶一些新體驗，也為傳統業界帶來良性競爭，然而，不少用家都覺得未夠喉，舊有框架限制發展，費時審批又限制產品推出速度，「銀行牌照」似乎限制咗大家既想像力，不如兄弟爬山，以自己方式贏，共勉之。

杜夫人

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