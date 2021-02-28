進入業績高峰期，盈喜/盈警通告亦排山倒海而至，今日分析一下近期無懼港股跌浪、屢創52周新高的國美零售（493），最新發佈的盈警通告對股價有何啟示。

國美上周五（26日）晚發出2020年度盈警，預期銷售收入按年下滑23%至29%，並將錄得65億至72億元（人民幣．下同）淨虧損，較2019年的25.9億元虧損大幅增加，但當中包括15億至25億元的商譽減值。公司指業績欠佳主要受疫情拖累。

環比分析，2019全年收入594.8億元，意味去年收入介乎422.3億至458億元，減去上半年的190.8億元，即下半年收入介乎231.5億至267.2億元，環比增長21%至40%，反映經營狀況正在改善。盈利方面，去年中期蝕26.23億元，即下半年虧損介乎38.77億至45.77億元，環比看似有所擴大，但如撇除與實際經營無關的商譽減值，下半年虧損已在收窄。魏力認為，這份通告雖未至於是「假盈警」，但消息看來也不是太壞，甚至有點柳暗花明的感覺。

本月以來，國美股份曾飆升104%，原因與主席黃光裕正式獲釋有關，其後他發言指，「力爭用未來18個月的時間，使企業恢復原有的市場地位。」究竟何謂「原有地位」？相信只有黃光裕心裡才知道，但從股價而言，他服刑11年期間，國美股價最高為2011年的3.82港元，看似仍有水位，但18個月也不是短時間，加上國美2月份升幅巨大，短線調整在所難免，回到10天線2元附近，會是較佳的上車機會。

魏力

筆者為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

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