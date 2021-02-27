政府一年多前放寬按保上限後，曾紅極一時的納米樓，投資前景備受睇淡，尤其近年多個以癲價開售的納米盤，身價大不如前。本報盤點近年最受注目的10個癲價納米樓，全部「估價不足」如接火棒。最誇張是西營盤瑧蓺一個221呎單位，業主兩年前以逾千萬買入，但銀行估價低見750萬元，賬面跌近3成。業界指，「林鄭Plan」推出後，納米樓需求大減，未來樓價將跑輸大市。

本報盤點10個在2013年至2019年開售的焦點納米樓，當年大部份以「細銀碼、易上車」吸客，單位實用面積只有170至249方呎，呎價卻高見22,179至46,380元。隨着政府放寬住宅按揭，這批癲價納米樓身價即時大縮水，全部「估價不足」，變相賬面蝕錢。

港島納米樓樓價近幾年升得最癲，但可能撻得越甘。當中新世界（017）旗下西營盤「千萬劏房」瑧蓺，一個實用面積221方呎的高層J室單位，2018年10月獲內地豪客以1,025萬元購入，呎價46,380元貴絕全港開放式。不過，單位最新獲滙豐銀行估值750萬元，較買入價低275萬元或27%，淪為納米樓超級蟹貨。中銀則較進取，但亦只估值800萬元。

該名姓武的內地客，報住北京市海澱區，當年更以公司名義買入這間香港最貴的納米樓，若連同30%辣稅在內，連樓價總入市成本高達1,332.8萬元，呎價逾6萬元。銀行是以近期成交作估價參考，而瑧蓺近期二手成交呎價介乎2.7萬至3.3萬元。

同區九建（034）63 Pokfulam亦是納米癲價樓表表者之一，一個209方呎細單位，2018年以836萬元賣出，呎價高達4萬元，但中銀和滙豐最新只估值680萬及760萬元，低最多19%。尖沙嘴及佐敦3個貴價納米盤，包括匯萃、珀‧軒及AVA 62，估價亦跌19%至24%。

本報直擊上海街AVA 62一間「樓王」，實用面積170方呎，屬頂層特色戶，連天台約99方呎。業主2016年斥約494萬元買入收租，呎價高達2.9萬元，屬項目成交呎價最貴單位。單位估值低見400萬元，但業主拒放盤蝕賣，繼續收租，現叫租1.15萬元。單位2017年曾以1.2萬元租出，反映最新租金叫價比4年前還要低。

納米樓租金亦持續下滑。座落佐敦白加士街101號的珀‧軒，鄰近廟街，周邊被夜總會及桑拿中心，單位面積全部200多方呎，8年前開售呎價仍要逾2萬元，樓價500萬元以上，被喻為「廟街豪宅」。有良心地產代理指，幸好當年沒有介紹客戶去買這些癲價納米樓，「唔想推個客去死」。結果，珀‧軒二手成交全部蝕讓，蝕幅超過兩成，現只值400萬元。

「廟街豪宅」租金更每況越下，最近已跌穿1萬元，一個低層E室單位，實用面積229方呎，上月以9,000元租出，較5年前高位1.5萬元跌4成。該單位業主2013年以500萬元買入，上年12月放盤，原本叫價600萬元，業主都知道這口價無可能賣出，現劈至450萬元連租約蝕讓求售，是屋苑目前逾20個放盤中叫價最低。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，全港實用面積215方呎或以下的納米樓，二手業主轉售獲利比率不斷向下，由2015年最高99.4%，跌至本月83.3%。去年全港錄得428宗納米樓成交，賬面蝕讓佔26宗，西灣河柏匯及土瓜灣傲形成重災區，各佔4宗最多，長沙灣AVA 62及鑽石山鑽嶺分別錄得3及2宗。2021年至今暫錄36宗成交，賬面蝕讓佔4宗，柏匯、AVA 62及傲形繼續上榜，各有1宗，屯門「龍床盤」菁雋佔1宗。

陳海潮認為，近年納米樓湧現，最重要是政府放寬住宅按揭，新例下1,000萬元樓最高可借8成，800萬元樓最高可借9成，令納米樓吸引大減，不少購買力向上移，令納米樓更難放售，業主可能減價促銷，甚至出現蝕讓。他形容納米樓已有別於數年前紅極一時，未來樓價料跑輸大市。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，納米樓買家首期有限，惟有將貨就價，未有「林鄭Plan」前，市場上可借最高9成按揭的400萬元樓下物業，納米樓為主，他們收入無問題，只是「首期儲唔切，樓價一路升緊，啲客戶驚樓價追唔到」，才一窩蜂搶購納米戶上車，令香港迷你住宅癲價持續。不過，曹指自從「林鄭Plan」推出後，9成按揭由過往樓價僅限400萬元以內大幅提高一倍至800萬元，市場對納米樓的熱情已急速降溫，銀行估價亦轉趨審慎。

據經絡研究部數據顯示，新按保措施2019年10月實施後，當中樓價600萬至800萬元物業，去年5月選用高成數按揭比例急升至48.1%，較2019年5月同期的20.8%急升一倍，反映部份納米樓購買力已轉移至其他類別物業。

曹指疫情打擊經濟，對過去主要靠基層支撐的納米樓打擊最大，隨着需求減少，但一手納米樓供應無少到，就算近期樓市出現小陽春，但因納米樓受制於「林鄭Plan」，樓價未必夠力頂住，他預計這類物業的樓價走勢仍會向下，表現跑輸大市。

近期不少納米樓出現蝕讓，部份更未過「SSD」轉售，除了蝕樓價外，還要硬食辣稅，對納米業主造成雙重打擊。曹向納米樓業主作出持貨建議，發展商近年賣出的納米樓很多都未過3年「SSD」，還有銀行罰息期，業主除要面對買家壓價外，還要考慮額外沽貨成本﹔若有關限期已鬆綁而賬面又不是輸太大的話，建議業主沽出納米樓，寧願買大一些換間一或兩房，言下之意納米樓不宜長揸。

一般市民聽見納米樓的反應是「咁細點住」。曹指新按保計劃推出後，不少客戶已由「零房變一房」，或者「兩房變三房」，直接刪走納米樓這個上車選項。納米樓細至不足200呎，一般家庭難以居住，只適合收租，故買家以投資者為主，影響轉售能力。曹亦提到，「如生咗小朋友，三個人喎，又要請姐姐呢，咁你納米樓點去安排？呢個係頭痛問題」。曾有一家四口居住169方呎的納米樓，引來網民批評「人均呎數仲低過單人囚倉」。

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