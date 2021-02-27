【本報訊】美國拜登政府對華經濟政策忽然硬起來。《華爾街日報》前日引述消息人士指，美國總統拜登將延續特朗普對付中國科技企業的政策，允許美國商務部對威脅美國國家安全的中國科技企業實施交易禁令。阿里巴巴、京東與百度等上周累跌一成。

美國為確保科技產業供應鏈穩定，特朗普去年11月提出商務部可禁止任何威脅國家安全的科技商業交易，料涵蓋中國科技業、通訊業、金融業及其他產業，政策將於公開徵詢意見60日後生效。商務部發言人前日於聲明稱，拜登和賀錦麗政府很重視值得信賴的訊息，以及通訊技術與服務對美國國家安全及經濟影響，當局繼續按規定接受公眾諮詢至3月22日，意味相關美國對中國科技企業實施交易禁令，最快於今年5月底生效。

《華爾街日報》前日引述消息稱，拜登政府延續特朗普針對中國科技企業政策，是不想外界認為白宮新班子對華態度軟弱。不過，由全美大型企業的行政總裁組成的商業圓桌會議今年1月曾致函商務部，表示不贊成美國實施措施針對中國科技企業。美國多隻中概股下跌，阿里巴巴、京東和百度上周分別累跌9.8%、11.5%及16.6% ；富途和嗶哩嗶哩上周則累跌19.4%及12.2%。

紐交所啟動中海油除牌

另一方面，據美國財政部上月27日公佈一項指引，中海油（883）被列入投資黑名單60日，其投資禁令將於美國時間3月9日凌晨4時後生效，當地投資者須於限期前悉數出售中海油ADR。紐交所前日表示決定對中海油ADR開始除牌程序，並指中海油有權對除牌決定提出申訴。中海油ADR上周五收報118.74美元，折合約9.21港元，較本港收市價低0.43%。