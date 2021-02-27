美國債息飆升，港府又突然宣佈上調股票印花稅，對投資市場潑冷水，科技股更出現「大震倉」。北水在新春假期後買貨力度減弱，上周三更破紀錄淨沽200億元。最新發現北水已密密換馬，減持科網股，反而流入舊經濟股，輪到「爛銅爛鐵」發威。

今次根據中國證券登記結算公司數據，分析過去一周，即港股通重啟日（2月18日）至上周四為止，北水在四大板塊的持股變化，涵蓋科網股、醫藥股、資源股及銀行股。

全球經濟處於復蘇階段，科技股湧現沽盤壓力，北水抱團股獲利明顯。電商及科網板塊上，契媽概念股心動（2400），北水減持高達1.07個百分點，由假前持股17.07%，跌至16%。愛股美團（3690）亦減持0.09個百分點，最新佔比7.57%。

大媽熱炒中海油

SaaS板塊遭減磅最多，新寵微盟（2013）的北水持股佔比，已跌0.77個百分點，最新持25.02%。龍頭金山軟件（3888）、金蝶（268）及明源雲（909），持股佔比統統下降。不過，亦有股票「執翻身彩」。貓眼娛樂（1896）的北水持股佔比升0.79個百分點，最新持5.37%；股王騰訊（700）亦升0.09個百分點。

值得留意，北水並非一味看淡新經濟股，近期亦有增持醫藥股，例如亞盛醫藥（6855）持股佔比就由10.33%，增加多達1.04個百分點，至11.37%；北水淨沽200億元當日，仍獲淨買2.6億元的中生製藥（1177），最新持股佔比亦升至5.26%。

有分析指，內地醫藥公司的估值屢創新高，但沒有顯著泡沫化。諸如亞盛醫藥，已取10項FDA孤兒藥資格認證，正加快藥品商業化；至於中生製藥，其持股的科興（Sinovac）利潤貢獻和疫苗資產亦尚未反映。

資金從科技股流出，炒起估值低的舊經濟股，又以資源股率先跑出，牛年開市油價即創逾一年新高。「三桶油」獲捧場，比起中石油（857）及中石化（386），大媽最愛中海油（883），在2月18日至25日，已淨買逾20.4億元。銀行股同樣受惠，大媽持工行（1398）增加0.28個百分點；恢復派息的滙控（005），大媽佔股亦有增加。

專家：不宜側重新經濟股

正榮金融業務部副總裁郭家耀指，北水一直吸納大量新經濟股，相關股價已累升很多，故才出現獲利回吐，加上最近通脹預期升溫、息口向上等消息，皆有利傳統股追落後，北水亦趁勢平衡投資組合。

他又指，醫藥股屬長線部署，視乎產品研發進度及上市時間等影響，投資時難以忽視，持股增加屬正常。「今年形勢，投資者都唔好太側重某一類股份，新舊經濟股倉位都要平均，以減低組合波動性」。