林鄭一句「中聯辦我都當係自己人囉，呵呵呵。」嘩，識者聞之勢必心寒。其實，將消費券強放電子支付平台、金管局力推數碼支付，和整個螞蟻支付被中共一手擸去，所串成的動機已水落石出──即是最終一切勢將被中共一手擸去。現在一干賣港人等，步步攻心、寸寸進逼將香港的公產、私產一一送中獻共，你道這圖謀是多麼的歹毒。

上周已指，那班條底不夠紅的建制派，竟敢當佢阿爺係觀音，欲打其荷包借其富。結果一如所料，中共豈容你吼這外滙儲備？本是港人辛苦賺的錢，現都被中共控制了。撇開一筆，別以為外滙是政府賺回來的，其所持美金絕大部份是港商賺得或吸引來的；政府使錢就叻，搜括民脂民膏更叻，講到搵錢，縱印港紙也要看港商賺到幾多美金。

今天，港府用港人賺的外滙來買國產武器對付自己人民；每劑付貴幾百元的疫苗，這又花多幾億美金；一旦那大白象成事的話，繼多年來狂買過剩東江水倒落鹹水海後，更要狂買沙泥填這無底深潭。這樣，幾千億美元外滙儲備便神不知鬼不覺地逐批送中。為提升外儲安全（國安）系數，中共自然不會讓港幣儲備續跌下去。濟貧？可以休矣。

且慢，不是已幾乎每人5,000大元消費券嗎？用一些本該針對失業倒閉而增的使費，均等地派到全民手上，顯然跟這阿茂口口聲聲的具針對性背馳；而消費券明益大集團，同樣違背針對資助中小企的原意。不過更重要的，是這擺明將利益輸送大陸支付系統，以支付系統從這360億元抽水1-3%計，這五、七億至十億八億的肥豬肉，又可送中。

陰謀論嗎？風水佬呃十年八年，吾指中共打正旗號共你的產，不足一年就兌現了。大陸苛捐雜稅多如牛毛但亦長年財赤，GDP雖四十倍於本港，外滙儲備卻僅六倍幾。試想，你港人不怎交稅且肥膏多，豈能不共你的？豈會不狂加稅？今次預算不提GST，絕非不能短期內推。廿年前已起好框架，今天稍改送橡皮圖章，分分鐘快過推惡法。

既然軍警強大武器勁，何須再幫失業救小企？你夠膽犯聚反對？橫豎政府發窮惡，罰款五千每位人，看官你奈啥何。難怪人錢大逃亡。

羅家聰

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