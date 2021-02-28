深圳國際（152）公佈，與深圳市鯤鵬股權投資管理（均為國企）分別擬按每股6.92元人民幣（下同）收購蘇寧易購股份，佔其公司總股本的8%及15%，合共23%，收購價較蘇寧易購停牌前收市價7元折讓1.14%。

深圳國際指，公司及鯤鵬分別購入7.44億及13.96億股蘇寧股份，折合約148億元（約177億港元）。深圳國際指，如目標公司發生派發紅利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除權、除息事項，交易價格將根據框架協議内的機制作出相應調整。

公告亦提到，公司已建立較為完善的「物流基礎設施開發+物流服務+產業基金」綜合物流運營模式。本次潛在收購如獲落實，深圳國際與蘇寧易購在物流主業（包含綜合物流港和物流服務業務）、項目拓展、資本運營等方面均可能形成較強的協同效應：強化雙方開發的物流基礎設施之間既有的合作關係。

蘇寧易購發公告指，本次股份轉讓擬引入國有資本股東，符合公司的戰略發展需要，對公司未來發展將會產生積極影響。本次股份轉讓款將優先用於通過增資蘇寧電器集團等方式來提高股份轉讓方的資本實力，優化財務結構。

蘇寧易購指，本次交易實施完畢後，上市公司原控股股東、實際控制人張近東及其一致行動人蘇寧控股集團持股比例為16.38%，張近東仍為公司第一大股東，蘇寧電器集團持股比例為5.45%，鯤鵬資本持股比例為15%，深圳國際持股比例為8%。

本次股份轉讓完成後，上市公司不存在持股50%以上股東，不存在實際支配上市公司股份表決權超過30%的股東，上市公司持股5%以上股東的持股比例均衡，不存在單一股東實際支配上市公司股份表決權足以對上市公司股東大會決議產生重大影響的情形。

蘇寧易購將於明日復牌

蘇寧停牌後債價曾上升

在深交所上市的蘇寧易購於上周四開市前宣佈停牌，並發公告指收到公司實際控制人、控股股東張近東以及股東蘇寧電器集團的通知，其擬籌劃公司股份轉讓事宜，預計轉讓比例20%至25%，股權受讓方屬於基礎設施等行業。

蘇寧停牌後已傳出國資可能入股，令其多隻債券上升，其中4月將到期的「18蘇寧01」上升1.17%至96.5元，創去年8月以來新高。

彭博報道，自去年下半年蘇寧無法收回其對恆大（3333）的戰略投資款後，投資者對蘇寧系的償債壓力問題關注度上升，巨大的償債壓力下蘇寧電器集團已開始對到期債券進行債券置換。

REDD此前引述知情人士報道稱，蘇寧集團正商討將其持有的19.88%蘇寧易購的全部或者部分股權出售給江蘇省國信集團有限公司、江蘇交通控股有限公司、江蘇省農墾集團有限公司、南京新工投資集團有限責任公司組成的聯合體。

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