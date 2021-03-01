中國統計局公佈2月份中國製造業採購經理指數（PMI）為50.6%，較上月低0.7個百分點，連續12個月位於枯榮線以上，製造業景氣水平較上月有所回落。而財新亦公佈2月PMI跌至50.9，連跌三個月，，遜於市場預期。

以企業規模計，大型企業PMI為52.2%，較上月微升0.1個百分點；中、小型企業PMI分別為49.6%和48.3% ，比上月回落1.8和1.1個百分點，均低於枯榮線。

以分類指數計，生產指數、新訂單指數均高於枯榮線，原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於枯榮線。當中生產指數為51.9%，較上月回落1.6個百分點，表明製造業生產擴張步伐有所放慢；新訂單指數為51.5% ，較上月回落0.8個百分點。原材料庫存指數為47.7%，較上月下降1.3個百分點；從業人員指數為48.1% ，較上月下降0.3個百分點。供應商配送時間指數為47.9%，較上月下降0.9個百分點。

2月份，非製造業商務活動指數為51.4%，較上月回落1.0個百分點。當中建築業商務活動指數為54.7%；服務業商務活動指數為50.8%；新訂單指數為48.9%；投入品價格指數為54.7%；銷售價格指數比上月回落1.3個百分點，為50.1%；從業人員指數高於上月0.6個百分點，為48.4%；業務活動預期指數為64.0%。

財新：製造業PMI創9個月新低

財新公佈2月製造業採購經理指數（PMI）跌至50.9，連跌三個月，遜於市場預期，創9個月以來最低，反映海外需求減弱，並受農曆新年假期工廠停工等影響。

儘管供需擴張力度放緩，但製造業企業經營者對國內外疫情形勢信心提高，2月生產經營預期指數，升至2014年9月以來第二高位。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，海外需求繼續拖累整體市場，出口訂單連續第二個月下降，工廠連續第三個月解僱員工，而且速度增快，「公司並不急於填補空缺。」

他續指，2月製造業復蘇動力進一步減弱，供求增速放緩，就業壓力增加，但企業對未來預期更加樂觀，後疫情時代經濟復蘇以及通脹壓力，將是政策面臨的主要挑戰。

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