營運數據

●海底撈（6862）發盈警，預計去年淨利潤按年大跌約90%，即僅錄約2.347億元（人民幣，下同），主要因2019年新型冠狀病毒爆發及其後疾病預防措施和限制對營運造成重大影響；及美元兌人民幣淨匯兌損失2.35億元人民幣235.0百萬元，其中的絕大多數為未實現的匯兌損失。

海底撈指，去年積極開設新餐廳及繼續推廣海底撈餐廳網絡，亦實施積極措施控制租金及其他營運成本，嚴謹管理營運資金，確保現金流穩健及現金狀況良好。

●JS環球（1691）發盈喜，預計去年綜合盈利將錄不少於3.85億美元（約30億港元），按年升3.5倍，主要因期內收入增長強勁，尤 其受到全品類強勁增長、新產品成功推出，及北美及歐洲市場增幅顯著所推動；及公司營運效率及供應鏈協同效應的持續改善。

●再鼎醫藥（9688）去年虧損擴大，蝕2.689億美元，每股虧損3.46美元；全年收入4,900萬美元，按年增277%，研發開支為2.227億美元，按年升56.6%，主要由於授權協議的預付款和里程碑付款、進行中及新開展的後期臨床研究費用、增聘研發人員的工資及工資相關開支等。

●雲遊控股（484）預計去年全年虧損將按年減少70%至80%，蝕5,200萬至7,800萬元人民幣， 主要由於金融資產減值虧損大幅減少；互聯網小額貸款業務的未償還應收貸款有關減值虧損大幅降低；無出售子公司股權所錄得應收所得款項減值等。

●中國飛機租賃（1848）發盈警，預期去年股東應佔綜合溢利，由2019年的8.96億元按年下跌60%至65%，錄3.13億至3.58億元。

該公司稱，去年民航市場受疫情嚴重打擊，就投資Aviation Synergy的投資作出虧損及撥備約2億元；人民幣兌美元滙率急速變動，人民幣未兌現滙兌虧損3億元，公司目前有13%為人民幣債，為規避人民幣滙率風險，公司已作出對沖安排，減少50%未對沖風險。

●橙天嘉禾（1132）發盈警，預計去年全年虧損擴大，蝕最少2.5億元，2019年蝕3,510萬元，主要因COVID 19臨時關閉戲院，令營運受到異常及非正常干擾，導致營業額大幅減少所致。

內房

●恒大物業（6666）表示，通過外拓及併購，2月份新簽訂物業合約面積3,177.95萬平方米，在管面積2,774.66萬平方米，涵蓋住宅、商寫、產業園、高鐵站、地鐵站、醫院、 學校、文體場館等，並新增城市公服項目3個。 年內累計簽訂外拓及併購物業合約面積1.15億平方米，在管面積1.1億平方米，及城市公服項目36個。

●鑫苑物業（1895）發盈喜，預計去年純利按年增最少60%，錄最少1.3億元人民幣，主要因期內收益增長強勁。

●永升生活（1995）發盈喜，預計綜合純利及公司擁有人應佔溢利將按年增加超過65%，分別錄4.1億元及3.7億元人民幣，主要由於在管物業建築面積增加；社區增值服務及向非業主提供的增值服務收入增加；及新收購附屬公司所帶來的財務影響。

●宋都服務（9608）沈光明已辭任公司執行董事，由朱軼樺接任兼擔任執行總裁，今日（1日）起生效。

人事/股權變動

●遠東酒店實業（037）擬配售最多1.22億股，相當於股份擴大後股本約16.67%；配售價0.106元，較今日收市價0.127元折讓約16.54%，預計集資淨額1,270萬元，將用於一般營運資金。配售代理為金利豐證券。

●匯控（005）上周二（2月23日）公佈2020全年業績兼恢復派息，集團獨董、希慎（014）主席利蘊蓮於2月25日在場內以每股48.3元，買人匯控3,096股，涉資約15萬元。

●國藥（1099）表示，委任原股東代表監事李曉娟為財務總監，副總裁姜修昌不再兼任財務總監，同時委任周頌及陳戰宇為公司副總裁，即日起生效。

其他

●京能清潔能源（579）H股私有化失敗。集團於要約項下，獲得12.073億股H股股份有效接納，佔H股股東所持有的H股股份之約80.22%，未達收購守則要求的最低90%，故私有化失敗。京能集團去年擬以每股2.7元私有化京能清潔能源，要約價較當時股價1.58元溢價70.89%，並有意在完成私有化後將京能清潔能源退市。

●邁博藥業（2181）擬以7,000萬元向百 邁 博收購藥物CMAB807（地諾單抗，用於治療高骨折風險的絕經後女性骨質疏鬆症的生物類似藥）所有專利、產品及技術，以進行該藥物的深入研發、製造及商業化的全球、 獨家及永久許可權。同時，百邁博於中國繼續並完成該藥物的III期臨床試驗，及將於中國為邁博開發及製造該藥物。

邁博非執董兼控股股東郭建軍及郭畫分別間接控制Sinomab的5%及61.67%投票權，而百邁博為Sinomab的直接全資附屬 公司，故根據上市規則，百邁博為邁博的關連人士。

●金界（3918）表示，由於柬埔寨上月新冠病毒社區傳播及在旗下NagaWorld經營場所發現若干新冠病毒個案，公司已迅速主動暫停業務，以便更徹底地審查其已採取的預防及防範措施，同時對整個物業進行全面衛生清潔，以進一步保障所有員工及訪客。

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