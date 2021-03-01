高偉電子（1415）本月初完成賣盤予台灣立景創新後，上周五（26日）晚公佈一系列人事調動，原有行政總裁、財務總監齊齊退下火線，走馬上任的新高層，清一色來自立景創新及其母公司──立訊精密的核心管理層。母企派人御駕親征，鋪路食大茶飯的意圖已寫在牆上。

通告簡介指出，新任主席孟岩自2016年起，加入立訊精密擔任副總裁，之前曾於IBM、Sony、Knowles等電子行業巨企任職，經驗毋庸置疑。至於新任CEO兼CFO吳英政，自1995年起一直從事半導體組裝技術及相機模組開發工業方面的工作，並自2018年起擔任立景創新總經理。

股份走勢方面，上周港股大瀉1,600多點，美債息抽升之下，科技股成為跌市重災區，但高偉電子每日收市價一直穩守全購價5.87元。上日恒指大冧千點，高偉早段亦曾低見5.2元，惟尾市忽然拉升至6.14元收市，埋單倒升2.5%，春江鴨進場味濃。

短期除憧憬新任高層會大展拳腳外，也頗大可能發出2020年度盈利預喜，加上美債息短線回落，或為科技股帶來反彈的機會，短線阻力6.8元，如收穿全購價5.87元則止蝕離場。

魏力

筆者為證監會持牌人，持有高偉電子財務權益。

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