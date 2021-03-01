疫情影響下，資助房屋市場仍然淡靜。房委會公佈，今年2月全港共錄得95宗未補地價居屋及公屋成交，較1月148宗減少35.8%。

上月錄得20宗公屋成交，其中4宗售價不足200萬元。上水天平邨天美樓低層1室，實用面積381方呎，成交價僅175萬元，呎價4,593元，成交金額創屋苑居二市場兩年新低。土地註冊處資料顯示，原業主2001年向房屋署以13.08萬元買入單位，有多次向財務公司借貸紀錄，持貨20年賬面獲利161.92萬元，升值12倍。

「市區公屋王」黃大仙下邨一個實用面積598方呎大單位，業主以自讓方式賣樓，上月未補價以300萬元沽出，呎價5,017元，比市價平兩成。對上一宗同面積成交，要追溯至2016年，當持一個中層戶以322萬元成交，呎價5,385元。

祥益地產黃慶德表示，屯門龍門居2座中層A室，實用面積592方呎，三房兩廳，日前獲區內綠表客洽購，單位累減24萬元，以456萬元沽出，呎價7,703元，屬市場價成交。

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