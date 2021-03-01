下午4時20分

美國10年期債息略為回落至1.413厘，美股期貨炒高，道期升335點或1.09%，報31,247點；標期升44點或1.18%，報3,854點；納期升206點或1.6%，報13,117點。

下午4時10分

港股上周狂瀉逾千點後，今日三月首交易日向上，反彈472點，恒指收報29,452點；H指升206點，報11,453點；科指升344點，報9,298點。主板成交2,092億元，北水午後由沽轉買，錄8,400萬淨流入。

科技股支撐大市，ATMX齊升，騰訊（700）升5.2%，報697元；美團（3690）升7.88%，報366.8元；小米（1810）升1.98%，報25.8元；阿里（9988）升0.95%，報234.6元。

中國工信部指將大力推動訊息通訊業發展，中國電訊股應聲炒上，中移動（941）升4.94%，報56.35元；中聯通（762）升4.68%，報5.15元；中電信（728）升6.02%，報2.64元。

三隻染藍的股份均錄升幅，海底撈（6862）、阿里健康（241）及龍湖（960）分別升8.17%、9.42%及3.7%。

稀土戰再成炒作對象，中國稀土（769）升17%，報0.95元。

美國證監會落實美國總統行政命令，中海油（883）ADR將於3月9日美國退市，中海油股價1.08%，報9.15元。

滙控（5）跌2.54%，報46.1元。

中國央行今日再放水，公開市場展行100億元7天期逆回購操作。

下午3時05分

恒指最新升440點，報29,420點。水淨沽出約8億元。

下午3時

A股千後強勢，上證綜指升42點或1.21%，報3,551點；深證成指升349點或2.41%，報14,857點；創業板指升80點或2.77%，報2,994點。

中午12時

港股高近近500點後略為回吐，恒指半日升348點，報29,328點；H指升143點，報11,390點；科指升266點，報9,220點。主板成交1,201億元，北水淨沽出1.1億元。

上午11時30分

A股靠穩，上證綜指升18點或0.52%，報3,527點；深證成指升232點或1.6%，報14,740點；創業板指升54點或1.87%，報2,968點。

上午09:25

A股向好，上證綜指升22點或0.64%，報3,531點；深證成指升162點或1.12%，報14,670點；創業板指升44點或1.52%，報2,958點。

上午09:22

中國央行放水100億元人幣，港股2月大跌後高開477點，報29,457點；H指218點，報11,465點；科指高開255點，報9,209點；主板成交122億元，北水淨沽出8,600萬元。

美國10年期債息略為回落，最新報1.413厘。美滙指數回穩至90.763。

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