中國經濟在鼠年末表現理想，惟增長動力在2021年初有所放緩。新一波疫情衝擊中國北部，令社交限制措施在農曆新年前再度實施。採購經理人指數（PMI）在1月由多年高位回落。全國交通運輸數據顯示，出行量較正常水平低76%。

不過，由於農民工就地過年，不少工廠在新年期間仍能繼續營運，令煉鋼和發電等工業的每日數據保持穩定。雖然地區間的旅遊活動減少，但主要城市內交通擠塞的情況仍處於或高於正常水平。

假期期間購買力的釋放帶動城市消費，網上零售、汽車銷售及餐廳收入均大幅增長。雖然戲院入座率受限，但仍錄得破紀錄的78億元人民幣票房收入。網購及禮品運送量增加，帶動速遞公司訂單激增。這些正面因素預計將可抵銷疫情對旅遊業和交通運輸的衝擊，限制其對國內生產總值增長的整體影響。

而且，本地感染病例在新年前夕降至零並一直維持。由於目前情況已基本受控，下一步將會是逐步取消旅行禁令，讓各行業重回正軌。儘管最近一波病毒爆發，但筆者對全年增長的預測維持不變，惟預料首季GDP增長將略微放緩，第二季出現反彈。

復蘇進程短暫受阻相信不會改變人民銀行對貨幣政策的展望。雖然農曆新年前曾出現短暫的流動性短缺恐慌，但投資者情緒在央行注入流動性後回復平靜。1月份的信貸數據亦未見明顯的銀根緊縮迹象，銀行貸款的強勁增長抵銷了地方政府發債的弱勢。事實上，在通脹溫和且人民幣保持堅挺的情況下，人行突然轉向收緊貨幣政策的迫切性並不大。

話雖如此，投資者不應幻想去年的極度寬鬆政策會永遠持續。人行最近的論調，以及透過公開市場操作（OMO）在銀行間流動性創造「緊平衡」，已充分反映當局希望政策能回復正常。在新春後的第一次OMO，中國隨即收回假期前注入的2600億元人民幣過剩流動性。種種迹象顯示，央行願意將目光放在短期干擾之後，並繼續走向退出緊急政策的道路。

總括而言，筆者相信貨幣政策將在2021年穩步縮減。不過，人行將以謹慎的方式管理此過程，以避免出現政策懸崖。筆者預計，當局今年不會上調存款準備金率或利率，但會有針對性收緊措施，以控制房地產市場等領域的金融失衡和槓桿風險。

安盛投資管理新興亞洲高級經濟師

姚遠

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