市區可供發展土地匱乏，不少發展商默默併購舊樓增土儲。永義國際（1218）最新以拍賣底價1.9億元，成功統一堅尼地城吉席街舊樓業權。

上述堅尼地城吉席街93及95號舊樓，鄰近高逸華軒，地盤面積2182.25方呎，新近由永義國際旗下Nice Able Holdings Limited以底價1.9億元統一業權。

項目為兩幢六層高大廈，每幢物業共五個住宅單位和一個零售商舖，現規劃為住宅（甲類）用地，以地積比率8倍計，最高可建樓面約1.7萬方呎，即每方呎樓面地價約11,176元。

翻查資料，上述吉席街舊樓原由高山企業（616）持有逾91.6%業權，並於去年8月向土地審裁署申請強拍；惟發展商去年11月則以11億元，向同系永義國際售出相關項目，以及堅尼地城爹核士街1B、1C、1D及1E物業。

仲量聯行資深董事李遠峰指，受疫情影響，不少舊樓業主傾向加快售出物業套現，遂相關併購加快，相信今年強拍市場氣氛仍然熾熱，料全年強拍宗數錄約30宗。李遠峰續指，近年政府賣地入場門檻較高，故舊樓強拍則以中小型發展商作主導。

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