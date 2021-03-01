這陣子黃金被受冷落，皆因被銅、鋁、銀等的升勢抛離，bitcoin的出現令人開始質疑黃金地位會被取代，加上長債孳息率及美金上升，黃金走勢更形失色。牌面看黃金敗象已現，投資者還需將黃金納入投資組合嗎？

長息差不多到頂

執筆之時美國10年債息已經上破了1.4厘，這陣子長息上得很快，尤其是在全球開始接種疫苗之後，長息上得更快。但息走至此，在1.5%附近已差不多了，再無大升空間。其中一個理由是聯儲局已表明未來兩年不會輕易加息，加上這個星期聯儲局主席鮑威爾重申：「…寬鬆貨幣政策將會繼續，直至美國經濟於邁向局方就業和通脹目標取得進一步實質性進展，而要達到這個目標可能需要一段時間。」訊息清楚傳遞，已經充裕的流動性將會更充裕，加息言之尚早，短息繼續受壓，長息很難再上，金價近受壓的日子亦差不多了。

Bitcoin難取代黃金

Bitcoin搶盡風頭與眼球，加上Elon Musk加持，世人更加瘋狂，聲勢一時無兩。但取代黃金談何容易，黃金自從被人類發現，經歷萬年戰亂、經濟起落、局勢不穩、人心惶惶的歷練而收成正果，許多國家央行及主權基金都有收黃金作儲備。Bitcoin的修行還未到位，雖有上市公司開始收納Bitcoin，但潛在監管及會計制度的改變還是Bitcoin的一大挑戰。

聯儲局資產負債表只有更大

聯儲局現在每月在市場買入1,200億美元的美債及按揭抵押債券，其資產負債表已是7.6萬億之巨，預計至明年底更會膨脹至10萬億！拜登的1.9萬億元刺激經濟方案出籠，QE定必配合，到時聯儲局的資產負債表只有大得更快。2008年金融海嘯，當時的QE三部曲，史無前例，但規模只合現在的一半，但當時金價就升了150%（1.5倍）！

現在全球環境複雜，史無前例的貨幣寬鬆，大國角力，股市迭創新高，投資組合内配置黃金，適當時候就會發揮作用。

鄧威信

星展香港豐盛私人客戶投資顧問主管

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！