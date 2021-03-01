屯門至赤鱲角的屯赤隧道通車後，屯門早已因屯門公路高流量，將會越來越塞車，現在政府便推出一系列的交通新路，以使元朗的交通可以繞過屯門到達九龍。早年本來有一條屯門西繞道舒緩交通壓力，但是政府以區內居民反對而取消了，這是做一段停一段，如此一定會塞車，政府是明知故犯。

為甚麼香港每年花費大量公帑進行交通規劃，但是半個世紀以來，每次完成一項交通基建，還是一樣四處塞車呢？

有位退休高官朋友有一個陰謀論，政府官員因為過往立法局反對派的阻礙，視到立法會爭取撥款為畏途。如果數目大，更難過關，因此不少常任秘書長便取巧，把工程項目分割成若干段，第一段把價錢降低，項目就容易側側膊過關。那些尊貴的議員也沒有足夠專業知識了解其中的隱藏問題，結果這些工程項目經常超標。然而工程項目開了頭，項目建成後便引致更多的問題，於是政府官便可以堂而皇之，把後期方案推出，自然容易過關。

結果基建最後建成，但分幾期完成，時間由原本的5年可能變成20年，期間最受苦的是市民，結果民怨大增，影響政府的認受性。

立法會議員與高官玩的政治遊戲，受害是市民，政府官年年有嘢做。美國有一個陰謀論的故事，美國半世紀花了很多人力物力去緝毒，結果毒販越來越多，滅之不絕，是緝毒官員留了一手。因為如果所有毒品來源斷絶，這些緝毒官員便要失業了。這故事甚有啓發性。

著名建築師及術數家蔣匡文

http://fb.com/chianghongman.michael

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