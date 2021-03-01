疫情帶挈街市、超市等商戶「發大財」，其中「街市霸主」建華集團關連公司「新界仔優質果菜」，繼上月中旬購入天水圍地舖後，最新再「租轉買」、斥5,700萬元購入筲箕灣舖位。

市場消息指，筲箕灣金華街23號地下，面積約1,000方呎，原業主最初叫價5,500萬元放售，新近反價200萬元或約3.6%，至5,700萬元獲原租客新界仔優質果菜轉租為買，呎價約5.7萬元。

事實上，新界仔優質果菜早於上月中，同以「租轉買」方式購入天水圍俊宏軒地舖，成交價為2,420萬元。換言之，商戶短短半個月已斥8,120萬元買舖。

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